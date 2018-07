Dagens etape: Gaviria, Sagan og de andre spurtkanoner køres atter i stilling

Efter to dage, hvor han er kommet anseligt bagud i kampen om den grønne pointtrøje, får den dobbelte etapevinder colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) i dag chancen for atter at brillere.

Selv om finalestigningerne i Quimper og Mûr de Bretagne ikke har været lange, har de været så tilpas stejle, at de absolut ikke appellerede til den 23-årige sydamerikaner og de andre deciderede sprinter, men det rådes der bod på i dag, når 7. etapes 231 km - Tourens længste distance - fra Fougères slutter i Chartres.

Der er fundet plads til en enkelt bjergspurt i 4. kategori midtvejs, og eftersom der kun er 1 point til uddeling i den, kan letten Tom Skujins (Trek-Segafredo) se frem til endnu en hyldestseance i den prikkede triko.

Cavendish kan ikke få det til at stemme

Eftersom Gaviria har vundet to og verdensmesteren Peter Sagan (Boira-hansgrohe) den tredje af de tre styrkeprøver, som er mundet ud i en massespurt, siger det sig selv, at der er en stribe andre sprintere, som brænder efter at indskrive sig på sejrslisten.

Mest påfaldende er det, at den britiske eksverdensmester Mark Cavendish (Dimension Data) har været fuldstændig ude af billedet, og muligheden for, at spurtkanonen fra Isle of Man i den aktuelle opgave skal kunne udvide sin formidable sejrsksonto, der står på 30 etapegevinste, og dermed nærme sig den belgiske legende Eddy Merckx' rekord på 34, synes at fortone sig ud i den franske sommerluft.

Cavendishs bedste placering i de tre masssespurter er 21. pladsen i Sarzeau, mens han blev nr.35 i La Roche-sur-Yon og 36 på 1. etape til Fontenay-le-Comte.

Sagan og Gaviria er klart foran

Andre etablerede navne som nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), tyskerne André Greipel (Lotto Soudal) og Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) samt den franske mester Arnaud Démare (Groupama-FDJ) har været tæt på, mens den mest vindende af sprinterne i år inden Touren hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) har haft det overraskende svært.

Sagans og Gavirias dominans fremgår også af stillingen i pointkonkurrencen, hvor slovakken har lagt sig i spidsen med 199 point mod colombianerens 156, mens Kristoff, Greipel og Démare følger med henholdsvis 88, 75 og 57 point.

På både dagens og morgendagens etape er der ligesom på 1., 2. og 4 maksimal uddeling, hvilket vil sige 50 point til vinderen, så det er i disse styrkeprøver uden væsentlige terrænmæssige udfordringer, at sprinterne for alvor kan gøre en forskel.

Fuglsang oig Kragh skal have ro på sagerne

For både Jakob Fuglsang (Astana) og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) handler det om at få ro på sagerne efter en etape, der for begges vedkommende blev lidt for begivenhedsrig.

Finalen demonstrerede, at Fuglsang personligt er helt ovenpå, men organisationen i truppen synes at lade noget tilbage at ønske, når der opstår kritiske momenter. Rytterne har simpelthen undertiden for vanskeligt ved at finde samme og sørge for at holde kaptajnen fremme.

Dog fungerede det perfekt, da Fuglsang skulle have assistance efter sit lille styrt med 24 km til mål. Da var holdet hurtigt nede for at hjælpe ham, og hovedpersonen selv ser da også overordnet optimistisk på situationen.

»Trods de to små styrt, jeg har været udsat for, føler jeg mig rigtigt godt til pas. Jeg synes, jeg har rigtigt gode ben, og jeg ser frem til både brostenene på søndag og bjergene i næste uge«, fastslår Jakob Fuglsang.