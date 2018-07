Etapeanalyse: Trist ørkenvandring eksploderer i vildt finaledrama

På tærsklen til det hidtil vigtigste indslag i årets Tour de France, der ventes at skabe furore blandt kandidaterne til de endelige topplaceringer, eksploderede det, der i dag på 7. etapes 181 km fra Dreux til Amiens længe lignede den anden triste ørkenvandring i træk, pludselig i to vildt dramatiske finalescenarier.

Med 16 km til mål indtraf et massestyrt, som medførte tidstab på 1.16 minut for blandt andre nr. 4 sammenlagt, franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) og den irske sejrherre fra Mûr-de-Bretagne Daniel Martin (UAE Team Emirates).

Og godt en halv time, efter at rytterne havde udkæmpet et knaldhårdt spurtopgør med den 25-årige hollænder Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) i en ligeså suveræn vinderrolle som døgnet inden, meddelte juryen, at nr. 2 og 3 over målstregen tyskeren André Greipel (Lotto Soudal) og colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) var deklasseret for ureglementeret kørsel.

Fuglsang måtte bremse op

Jakob Fuglsang (Astana) blev indirekte berørt af den voldsomme hændelse, som kostede stort mandefald, men han var ikke i selv i asfalten.

Den 33-årige dansker blev tvunget til at stoppe op, og derefter sad han i en gruppe på omkring 40 mand, der kæmpede for at få tilslutning til fronten igen.

»Vi var på vej op gennem feltet, da der pludselig skete et styrt. Min holdkammerat Omar Fraile væltede lige foran mig, og jeg undgik med nød og næppe at ryge med«, forklarer Jakob Fuglsang.

»Vi befandt os i en stor gruppe, hvor der var bred interesse for at nå op igen, og det lykkedes da også, uden at der på noget tidspunkt var optræk til panik. Nu håber jeg bare, at Omar ikke er kommet noget alvorligt til, ellers synes jeg, at alt ser lovende ud«.

Avancerede en plads sammenlagt

Fuglsang kom i mål som nr. 53 i det store hovedfelt på 93 ryttere. Sammenlagt avancerede han på grund af Alaphilippes uheld en plads, så han nu er nr. 9 med et minus på 57 sekunder til belgieren Greg van Avermaet (BMC), der scorede yderligere et bonussekund undervejs.

Top-10 ser således ud: 1. Van Avermaet, 2. Geraint Thomas (Team Sky) 7 sekunder,. 3. Tejay Van Garderen (BMC) 09, 4. Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) 16, 5. Bob Jungels (Quick-Step Floors) 22, 6. Rigoberto Uran (EF Education First) 49, 7. Alejandro Valverde (Movistar) 55, 8. Rafal Majka (Bora-hansgrohe) 56, 9. Fuglsang 57, 10. Richie Porte (BMC) samme tid.

Hård dom over topsprintere

Dommen, der sendte Greipel og Gaviria ned som nr. 92 og 93 på resultatlisten, forekommer hård, eftersom de to kamphaners indbyrdes bataljer ikke skabte hindringer for andre ryttere.

Gaviria forsøgte at klemme sig ind mellem Greipel og barrieren, men det agtede tyskere ikke at tillade, hvorefter sydamerikaneren gav Greipel en kraftig skulder, uden at den massive tysker dog flyttede sig af den grund. Der var hidsig nærkontakt, men situationen virkede ikke faretruende, hvilket juryen imidlertid har vurderet anderledes.

Ud over, at afgørelsen koster de to selve etapeplaceringerne, som gik til den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe), der havde åbnet spurten alt for tidligt, og tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo) får den også stor betydning for kampen om den grønne pointtrøje.

Gaviria gik glip af 20 point for andenpladsen, mens Sagan scorede 30 i stedet for 18, så nu er forskellen mellem de to på 63 point i verdensmesterens favør - 277-214.

Søren Kragh forsvarede trøjen som hjælper

Dylan Groenewegens triumf kunne ingen pille, og den unge hollænder demonstrerede igen, at han er fuldstændig urørlig, når han rammer topformen.

Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) fik sin femte podieoptræden, selv om han også i går optrådte som hjælperytter. Danskeren kørte sin tyske holdkammerat Nikias Arndt frem i spurten, men mere end en 7. plads på den reviderede resultatliste blev det ikke til.