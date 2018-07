Tour-vinder er tilbage i verdenstoppen efter lang, sej kamp

Med en overbevisende og sejrrig finish i opløbet på den krævende brostensetape fra Arras til Roubaix genskabte den 29-årige tysker John Degenkolb (Trek-Segafredo) troen på, at han kan genindtage den position som en af verdens bedste cykelryttere, han havde, indtil han i januar for to år siden var involveret i en voldsom ulykke under en træningslejr i Spanien med sit daværende mandskab Giant-Alpecin.

Lige siden har han kæmpet en lang, sej kamp for at nå op på sit tidligere niveau, og mange tvivlede på, at det ville lykkes for ham.

Således var han kun en skygge af sig selv, da han sidste år stillede op i PostNord Danmark Rundt og måtte udgå for så kort efter at melde afbud til VM i Bergen.

Ved at være sidste udkald

Men da han i Roubaix susede over målstregen foran den belgiske indehaver af den gule trøje Greg van Avermaet (BMC) og dennes landsmand og nationale mester Yves Lampaert (Quick-Step Floors) lige uden for velodromen, hvor han i 2015 vandt klassikeren Paris-Roubaix, leverede John Degenkolb et håndfast bevis på, at han er tilbage i verdenseliten.

»Det var da absolut ved at være sidste udkald for John, men jeg synes nu, jeg i den seneste tid har kunnet spore så markante tegn på fremgang, at hans præstation her i Roubaix ikke kommer ganske bag på mig«, siger John Degenkolbs danske sportsdirektør Kim Andersen.

»Han har været med fremme i top-10 på alle etaperne med massespurter her i Touren, så det har været til at se, at formen er der. Og at han så nu stryger helt til tops er bare fantastisk. Med til at det gik så godt, tror jeg også det var, at vi efter min mening kørte på det bedste materiel, og vi havde således nikke en eneste punktering undervejs«.

Chefen kommer på besøg

»Det her var noget, vi som hold trængte til. Det er en af de rigtigt store sejre, og den kunne ikke komme på noget bedre tidspunkt, eftersom vi på hviledagen får besøg af chefen for Trek John Burke, så nu bliver der da noget at feste for«.

John Degenkolbs sejr var Trek-Segafredos 13. i denne sæson, og selv har tyskeren bidraget med yderligere to, idet han i januar slog til i to af endagsløbene på Mallorca.

Kim Andersen har i øvrigt et helt specielt forhold til Roubaix, eftersom det var her, han for 35 år siden som den første dansker erobrede den gule førertrøje i Tour de France efter at have været i udbrud på 3. etape sammen med belgieren Rudy Matthijs, der slog ham i spurten.

»Ja, du kan tro, jeg kan huske det, men jeg var nu ikke klar over, at det virkelig er 35 år siden, før du sagde det til mig«, lød det med et stort smil fra den 60-årige sportsdirektør.

»Dengang var det nu ikke uden for, men inde på selve cykelbanen det foregik«.

Valgren ville gerne have hjulpet mere

Efter at Jakob Fuglsang var dukket op fra Astana-bussen og havde givet interview på diverse sprog, kom lidt senere Michael Valgren ud, og virkede egentlig forbløffende frisk, selv om han havde været udsat for et slemt styrt tidligt på etapen.

»Selvfølgelig har jeg ondt over store dele af kroppen, men jeg er ikke kommet noget alvorligt til, og heldigvis har vi nu en hviledag, hvor jeg forhåbentlig kommer over det værste«, sagde Michael Valgren.

»Det, der ærgrer mig mest, er, at jeg ikke var i stand til at hjælpe Jakob så meget, som jeg gerne havde villet, men det regner jeg da med at kunne råde bod på senere«.