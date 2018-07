Dagens etape: Storfavoritten Sagan er forsigtig efter sit livs skrappeste Tour-etape

Med den indtil i går nærrmeste konkurrent i pointkonkurrencen colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) på vej hjem efter ikke at have kunne klare strabadserne på vej til Alpe d'Huez er den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) kommet et stort skridt nærmere sin sjette samlede triumf i denne indlagte kappestrid.

Det 28-årige cykelfænomen er nu oppe på 339 point, mens nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ) og den tyske sejrherre på brostensetapen til Roubaix John Degenkolb (Trek-Segafredo) på de næste pladser er noteret for henholdsvis 129, 106 og 100 point.

Men denne suveræne føring, som næsten umuligt kan sættes over styr, får på ingen måde den superpopulære Sagan til at optræde overmodigt inden dagens 169,5 km lange 13. etape fra byen for foden af Alpe d'Huez, Bourg d'Oisans, til Valence.

Ved ikke, hvordan organismen reagerer

»Vi har i denne Tour set talrige eksempler på, at der er sket fuldstændig uforudsete ting, så jeg tager intet for givet, før vi er fremme i Paris, og der er meget lang vej endnu«, konstaterer Peter Sagan.

»Nu skal jeg først lige se, hvordan organismen fungerer oven på den uhyrer krævende etape i går. Jeg er tilbøjelig til at sige, at det er det hårdeste, jeg hidtil har været ude for i alle mine Tour de France-starter, og jeg er sikker på, at mange af de andre ryttere har det på samme måde«.

»Derfor er det også fuldstændig umuligt at forudsige, hvordan etapen i dag vil udvikle sig. Selvfølgelig ser det bedre ud for mig, når så mange sprintere er udgået, men jeg skal også selv lige have benene til at gøre arberjdet færdigt, og om jeg har det, viser sig først undervejs til Valence«.

Sagan er uundgåeligt det varmeste bud på sejr

Med de sidste betragtninger henviser verdensmesteren til, at fem af verdens skrappe afsluttere colombianeren Fernando Gaviria, hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) - begge dobbelte etapevindere - tyskerne Marcel Kittiel (Katusha-Alpecin) og André Greipel (Lotto Soudal) samt briten Mark Cavendish på de seneste to etaper har måttet forlade løbet.

Dermed tillægges Peter Sagan på en etape, der efter de tre voldsomme dage i Alperne atter åbner døren for de hurtige afsluttere, uundgåeligt rollen som storfavorit til at sikre sig sin tredje gevinst efter sejrene i La Roche-sur-Yon og Quimper, men selv vil han altså ikke høre tale om, at det skulle være så ligetil at få et hattrick i hus.

»Der er stadig skrappe sprintere tilbage, og så er der også ryttere, der er kommet godt gennem de seneste dages prøvelser og har mod på at forsøge sig i dag«, understreger Sagan.

»Indtil videre handler det først og fremmest om at nå helskindet til Paris, og hvis jeg pludselig udsættes for uheld, kan jeg jo ikke bruge alle de point, jeg har, til noget«.

Overgangsfasen inden mødet med Pyrenæerne

Dagens etape indleder overgangsfasen til næste uges møde med Pyrenæerne fra på tirsdag, og uanset alle sine forbehold undgår Peter Sagan ikke sin status som varmeste bud på første mand over stregen i Valence.

Der er korte, kuperede afsnit undervejs på de 169,5 km og to bjergspurter i de lavere kategorier, så selv om først og fremmest Quick-Step Floors' interesse i at holde feltet samlet er forsvundet, peger alt frem mod en massespurt.

For Tourens dominerende mandskab Team Sky skulle det blive en fredelig dag, hvor holdet kun behøver at påtage sig begrænset ansvar efter at have trukket kraftige veksler på Geraint Thomas' og Chris Froomes hjælpere i bjergene.