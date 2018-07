Bornholmer, multitalent og første mand over Tour-målstregen: Magnus Cort kan også vinde cykelløb uden skæg Etapevinderen i Tour de France barberede sig ikke, før hans norske kæreste havde gennemført et cykelløb efter et styrt.

Fuldskæg er ikke normalt hos cykelryttere, men dagens etapevinder i Tour de France - danske Magnus Cort - kunne nemt være kørt over målstregen med en flot skægprydelse.

På årets Tour de Suisse fra 9. til 17. juni lod Magnus Cort nemlig skægget stå og måtte høre meget for det fra de andre cykelryttere, som bl.a. kaldte ham 'viking'.

Der var dog en personlig grund til, at Magnus Cort ikke barberede sig, og det var hans norske kæreste Katrine Aalerud, som også er cykelrytter og kører for det danske hold Virtu Cycling Women:

»Hun har ikke lykkedes med at gennemføre et cykelløb i år. Det er en lidt sørgelig historie. Hun er styrtet et par gange og slået sig slemt«, fortalte Magnus Cort til TV 2 SPORT.

Katrine Aalerud er ikke specielt begejstret for skæg, men Magnus Cort sagde, at han først ville barbere sig igen, når hun gennemførte et cykelløb igen efter et styrt.

Først fodboldspiller

Det var dog en glatbarberet og målbevidst Magnus Cort, som kørte over målstregen i Tour de France i byen Carcassonne på 15. etape. Den første danske etapesejr i ni år.

Foto: Claus Bonnerup DM Linieløb Herre Elite Magnus Cort Nielsen Orica Scott Magnus Cort har tidligere ladet skægget stå som her et løb i Herning.

Der var ellers ikke meget, som tydede på, at den 25-årige bornholmer skulle blive cykelrytter.

Magnus Cort prøvede flere sportsgrene, før han blev professionel cykelrytter. Han begyndte på fodboldbanen, men skiftede snart til løb. Derefter forsøgte han sig sig med tri- og duatlon og videre til mountainbike.

I 2010 blev Magnus Cort udtaget til juniorlandsholdet på mountainbike, men fra 2011 koncentrerede han sig stort set om landevejsløb.

Vandbærer en time før sejr

Allerede året efter skrev Magnus Cort cykelhistorie ved at blive den første dansker, som vandt juniorudgaven af Fredsløbet i Tjekkiet.

I de følgende år kørte Magnus Cort for forskellige hold. I 2016 deltog han i Vuelta a España og vandt løbets 18. etape i en massespurt. Efter sejren fortalte han TV 2 Sport, at han i den sidste time inden spurten, havde hentet vand til de øvrige ryttere, og det var slet ikke holdledelsens plan, at han skulle forsøge at vinde etapen.

Magnus skiftede til Astana Pro Team inden denne sæson, og det må siges at være en succes, for det er blevet til etapesejre i Tour of Oman, Tour de Yorkshire og nu altså Tour de France.