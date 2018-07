Nu går drømmene i opfyldelse for den danske Tour-helt Magnus Corts talent har lige siden de helt unge år peget frem mod en lysende karriere som cykelrytter.

FOR ABONNENTER

Da Magnus Cort i fredags susede over stregen til en syvendeplads på den 13. Tour de France-etape til Valence med den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan som en almægtig sejrherre, fandt den 25-årige dansker – midt i sin skuffelse over ikke at have fået mere ud af anstrengelserne – trøst i én enkelt omstændighed