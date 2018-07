Etapeanalyse: Magtskiftet blev en kendsgerning i Pyrenæernes tynde luft

Fuglsangs sidste chancer

Det er så også på de to etaper, Jakob Fuglsang (Astana) får en chance for at hævde sig. I gårsdagens dyst forsvandt han fra Geraint Thomas og Co., da der manglede lidt over 12 km, men endnu en gang beviste danskeren, at det ikke er ensbetydende med et totalt sammenbrud. Han kæmpede sig i mål som nr. 15 med et minus på 4 minutter til Quintana. Dermed rykkede Astana-kaptajnen en plads ned sammenlagt og er som nr. 10 nu 9.31 minutter efter Thomas.

Noget synderligt spektakulært var der i øvrigt ikke over den kraftigt promoverede nye startprocedure, hvor de ti bedst placerede i det samlede klassement var sikret en afmærket position på asfalten, ganske som det ses i formel 1.

Hvis arrangørerne havde forestillet sig, at det ville medføre et vildt, eksplosivt ridt op mod toppen af Montée de Peyragudes i 1.645 meters højde med hovedpersonerne involveret i heftig infight i stil med det, der opleves i motorsporten frem mod det første sving, må de være blevet slemt skuffede.

Kun et skævt smil fra Thomas

Geraint Thomas havde da også kun et skævt smil og et skuldertræk tilovers for denne nye måde at blive sendt af sted på.

»Det var da meget sjovt at stå der forrest i den gule trøje, men det fik overhovedet ingen indflydelse på løbet, at vi tog hul på etapen på den måde«, konstaterer Geraint Thomas.