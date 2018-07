PostNord Danmark Rundt: Danske talenter er under hårdt pres på for at levere topresultat på hjemmebane Alt anden end en dansk samlet sejr i årets største hjemlige cykelbegivenhed vil være en skuffelse.

fAKTA POSTNORD DANMARK RUNDT 20 firmahold til start For første gang stiller holdene kun med 6 ryttere. 20 firmahold til start, 2 fra WorldTouren - Team Sunweb og Astana - 11 fra 2. division, 6 fra 3. plus det danske landshold. Sidste års top-10 1. Mads Pedersen 13.41.35 timer, 2. Michael Valgren 15 sekunder, 3. Casper Pedersen 46, 4. Rasmus Guldhammer 1.00 minut, 5. Lennard Hofstede 1.16, 6. Torkil Veyhe 1.23, 7. Pieter Weening 1.25, 8. Christophe Laporte 1.26, 9. Asbjørn Kragh Andersen 1.37, 10. Jonas Gregaard Wilsly 1.39. Valgren, Hofstede, Laporte og Gregaard Wilsly er ikke med denne gang. De seneste 10 års vindere 2017: Mads Pedersen, 2016: Michael Valgren, 2015: Christopher Juul-Jensen, 2014: Valgren, 2013: Wilco Kelderman, 2012: Lieuwe Westra, 2011: Simon Gerrans, 2010:, 2009 og 2008: Jakob Fuglsang Kun Mads Pedersen og Christopher Juul-Jensen er med igen. Flest etapesejre Matti Breschel 9, Jesper Skibby og Nicola Minali 5, Ivan Basso og Magnus Cort 4, Jean-Paul van Poppel, Rolf Sørensen, Jann Kirsipuu og Mark Cavendish 3. Flest dage i førertrøjen Matti Breschel 12, Rolf Sørensen 11, Jakob Fuglsang og Kim Andersen 7, Jakob Piil og Marc Streel 6, Fabrizio Guidi, Ivan Basso, Phil Anderson og Jesper Worre 5, Bjarne Riis, Simon Gerrans, Moreno Argentin og Magnus Cort 4. Vis mere

Fire år i træk er en af hjemmebaneaktørerne kåret som vinder af PostNord Danmark Rundt, og i de seneste to sæsoner har podiet været rent dansk.

Umiddelbart et særdeles opmuntrende tegn på den uomtvistelige, begyndende guldalder, den rød-hvide cykelsport er på vej ind i, og som også giver sig udslag i den historisk høje placering som nr. 9 blandt de 110 registrerede på nationernes officielle verdensrangliste.

Men desværre må det også erkendes, at den stadig tiltagende danske dominans i den fem dage lange styrkeprøve er uløseligt knyttet til , at det bliver stadig sværere at skabe et felt af den ønskede kvalitet.

Hård konkurrence fra udlandet

Løbsdirektør Jesper Worre erkender problemet og arbejder ihærdigt på at få det løst.

Men lige nu og her er PostNord Danmark Rundt, der starter i morgen i Aalborg, oppe mod konkurrence fra de to WorldTour-arrangementer Polen Rundt – indledes på lørdag - og Clasica San Bebastian – køres lørdag – hvor de 18 mandskaber fra den internationale 1. division er forpligtet til at være til stede, samt Tour de Wallonie, der slutter i dag.

Dermed er der trods Worres intentioner om en forøgelse af antallet af WorldTour-hold kun to til start mod tre i 2017, og det har fået direktøren til at reagere med henblik på næste års udgave

Ny termin næste år

»I 2019 har vi søgt om en termin, der hedder 14.-18. august, hvilket skulle betyde, at vi af WorldTour-løbene kun kolliderer med Polen Rundt, for det siger sig selv, at vi gerne vil have flere af de store hold med«, fastslår Jesper Worre.

»De viser også stor velvilje, når de bliver inviteret, men deres program er simpelthen så omfattende, at de ikke kan få plads til at komme til Danmark«.

»Når det så er sagt, føler jeg mig overbevist om, at vi får et rigeligt seværdigt cykelløb endda. Det har vi oplevet tidligere, og de mange danske talenter får jo for alvor lejlighed til at vise sig frem«.

Dansk landshold er det stærkeste

Den manglende tilstedeværelse af udenlandske topnavne lægger uundgåeligt et kraftigt pres på de danske deltagere, der må affinde sig med så tyngende en favoritværdighed, at det må betegnes som skuffende, hvis det ikke er en dansker, der troner øverst på podiet søndag på Frederiksberg.

Således fremstår vist for første gang i løbets historie det danske landshold som den stærkeste trup anført af to af årets succesryttere Mads Pedersen og Christopher Juul-Jensen, udlånt af henholdsvis Trek-Segafredo og Mitchelton-Scott.

Det store spørgsmål, som kun løbet kan besvare, er, hvem der maksimalt skal satses på, for både Mads P., sidste år, og Chris Juul, i 2015, har før vundet løbet.

Casper Pedersen og Lasse Norman udgør en interessant dansk duo hos Aqua Blue Sport, og desuden præsenteres en talstærk vagtparade af spændende talenter på de fire danske 3. divisionshold.

Adskillige skrappe sprintere

Derimod sparer de to eneste WorldTour-hold i feltet Team Sunweb og Astana sine respektiver danske Tour de France-deltagere til senere opgaver, og kun det sidstnævnte kollektiv synes i ukraineren Andrei Grivko at have en rytter, der kan blande sig i klassementet.

Ellers er sådanne uhyre vanskelige at få øje på blandt udlændingene - måske den belgiske crossverdensmester Wout van Aert hos Vérandas Willems eller veteranen Pieter Weening hos Roompot. Til gengæld er der adskillige fremtrædende sprintere blandt gæsterne med den gamle italienske kending Andrea Guardini (Bardian-CSF) og franske Bryan Coquard (Vital Concept) som de mest markante.