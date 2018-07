Finalesucces: Bragende norsk jubel efter en stribe forgæves forsøg

Efter 86.50.46 timer i sadlen – 3.33.33 timer mere end den samlede walisiske sejrherre Geraint Thomas (Team Sky) – og 6 forgæves forsøg, hvor han i de forudgående massespurter måtte nøjes med at være tæt på, kunne den 31-årige nordmand Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) omsider juble betingelsesløst.

I et af de mest prestigemættede opgør for sprintere overhovedet, Tour de France-finalen på Champs-Élysées, susede Kristoff over stregen som suveræn vinder en længde foran tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo) og franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ), mens landsmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) blev nr. 4.

Ikke færre end 6 top-10-placeringer med andenpladsen på 13. etape til Valence efter slovakken Peter Sagan (Bora-hansgrohe) som det bedste resultat havde den sympatiske nordmand bag sig, inden han gik ind til den afsluttende 116 km lange etape fra forstaden Houilles til hjertet af den franske hovedstad.

Tredje etapegevinst i Touren

Og selv om det ligesom for alle de øvrige sprintere havde været en uhyggelig krævende opgave for Kristoff at kæmpe sig over bjergene, havde han både fysik og moral til at slå afgørende til en sidste gang.

Det var Kristoffs tredje etapegevinst i Touren, men han har måttet vente en rum tid på den, efter at han strøg til tops to gange i 2014. Generelt har nordmanden haft en middelmådig sæson, fordi han har haft svært ved at leve op til forventningerne i specielt forårsklassikerne, men trods alt var det hans femte sejr i år.

I øvrigt er Kristoff den anden nordmand, der har brilleret på Champs-Élysées, idet Thor Hushovd afviste rivalerne i 2006.

Cort kom for sent, mens Thomas jublede

Der var så småt næret danske forhåbninger om, at etapevinderen fra Carcassonne, Magnus Cort (Astana), ville kunne hævde sig.

En overgang så det da også ud til, at han havde to holdkammerater til at hjælpe sig, med i sidste ende befandt han sig alt for tidligt på egen hånd. Dermed sad han for langt tilbage, da fronten susede ind på opløbsstrækningen, og den 25-årige dansker noteredes som nr. 14 i mål.

Blandt de sidste i det 70 mand store hovedfelt nåede indehaveren af den gule førertrøje, Geraint Thomas, til vejs ende flankeret af sin smilende og applauderende forgænger på tronen, holdkammeraten Chris Froome. De sidste forbehold mod at bryde ud i overstadig glæde var fjernet, og de helt store smil var da også fremme hos waliseren, da han modtog hyldesten for sin imponerende bedrift.