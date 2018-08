Danske podiekandidater får en sidste chance for at knække verdensstjernen Den belgiske crossverdensmester Wout van Aert bliver vanskelig at støde fra tronen i PostNord Danmark Rundt på eftermiddagens enkeltstart.

Med etapevinderen fra i onsdags i Aalborg Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) som den mest fremtrædende kandidat får de hjemlige deltagere i PostNord Danmark Rundt med drømme om at sikre sig en plads på det endelige podie en sidste chance på eftermiddagens 19 km lange enkeltstart i Nykøbing Falster.

Målet må naturligvis være at støde den førende belgiske crossverdensmester Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) fra tronen, men efter at have indtaget den med sejren i Vejle, var der ingen slinger i valsen på gårsdagens færd fra Næstved til Vordingborg.

Ganske vist er den 23-årige belgiers forspring så beskedent som 6 sekunder til den nærmeste rival Alexander Kamp (Team Waoo), men denne har klart tilkendegivet, at han ikke satser på det samlede klassement, fordi han simpelthen ikke er tilstrækkelig skrap i tempodisciplinen, så selv om chefen Bjarne Riis skulle forsøge at motivere ham til at forsøge sig, er det mest sandsynligt, at truslen mod van Aert kommer andetsteds fra.

Norman er det mest oplagte emne

Det mest oplagte emne til dansk succes i den samlede stilling er den tredobbelte OL-medaljevinder Lasse Norman, der på sit imponerende generalieblad også har VM-bronze i U23-rytternes enkeltstart.

Men med det minus på 11 sekunder, som han oparbejdede på Kiddesvej i Vejle, er det hævet over enhver tvivl, at den 26-årige dansker skal leve op til sit allerbedste, hvis han skal gøre sig forhåbninger om at vippe van Aert af pinden.

Alt tyder imidlertid på, at Lasse Norman har fået smag for mere efter sit resultatmæssige comeback forleden, og han skal ligesom alle belgierens andre rivaler sætte sin lid til, at van Aert trods glimrende enkeltstartpræstationer inden for det seneste par år aldrig har prøvet kræfter med så lang en distance som dagens.

U19-verdensmester et stærkt bud på podieplads

Den danske U19-verdensmester i samlet start Julius Johansen (Team coloQuick) har tidligere brilleret også på enkeltstarter, men i sin første sæson som senior føler han ikke selv, at han har kunnet leve op til tidligere bedrifter i disciplinen.

Som nr. 5 sammenlagt 16 sekunder efter Wout van Aert forekommer den 18-årige dansker dog som et stærkt bud på at sikre sig en af de tre podiepladser på Frederiksberg.

Hans værste konkurrenter i den sammenhæng kan meget vel tænkes at blive landsmændene Christopher Juul-Jensen - dansk mester i enkeltstart i 2015, da han ligeledes sluttede som samlet nr. 1 i Post Danmark Rundt - fra det danske landshold, samt Rasmus Quaade (BHS-Almeborg Bornholm), der har kørt stærkt både i dette løb og tidligere på sæsonen.

De ligger begge 21 sekunder efter van Aert, men altså kun 5 bag Julius Johansen, og mens det første handikap synes vanskeligt at eliminere, er det andet inden for rækkevidde.

Den danske mester kandidat til etapesejren

Yderligere tre danskere går ind til opgaven med et minus på 21 sekunder - Christoffer Lisson (BHS-Almeborg Bornholm) som nr. 9, Emil Vinjebo (Team coloQuick) 21 og Troels Rønning Vinther (Riwal-CeramicSpeed) 23.

Rasmus Quaade kan vise sig som et godt tip til etapesejren, men må her givetvis regne med knaldhård modstand fra den hjemlige superspecialist over alle, den nationale mester Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg Bornholm), der ligger nr. 79 med et minus på 9.28 minutter.