Bag den urørlige verdensstjerne venter et tæt opgør om placeringerne Bonussekunder på finaleetapen kan ændre på top-10 i PostNord Danmark Rundts samlede klassement, men Wout van Aert sidder sikkert på førstepladsen.

Mens den tredobbelte belgiske verdensmester i cykelcross Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) har sat sig tungt på tronen i PostNord Danmark og kun i tilfælde af uheld undervejs på de afsluttende 199 km fra Faxe til Frederiksberg synes at kunne gå glip af hyldesten som den første udenlandske samlede vinder af den største hjemlige cykelbegivenhed siden hollænderen Wilco Kelderman i 2013, kan der endnu forekomme visse justeringer af de sekundære placeringer.

Således er afstanden mellem de to gamle kolleger fra banelandsholdet Rasmus Quaade (BHS-Almeborg Bornhom) og Lasse Norman (Aqua Blue Sport) på de to andre podiepladser kun 4 sekunder i Quaades favør, og her kan det ikke udelukkes, at bonusspurterne undervejs og selv finalen på Frederiksberg Allé kan ændre på rækkefølgen.

Syv danskere i top-10

På tilsvarende vis er både canadieren Hugo Houle (Astana) og Christoffer Lisson (BHS-Almeborg Bornholm) som henholdsvis nr. 8 og 9 noteret for et minus på 1.11 minut, ligesom Alexander Kamp (Team Waao) på 10. pladsen kun har amerikaneren Robin Carpenter (Rally Cycling) 1 sekund bag sig.

Top-10 med syv danskere ser inden den sidste styrkeprøve således ud: 1 Van Aert 13.50.02 timer, 2. Quaade 32 sekunder, 3. Norman 36, 4. Andrey Grivko (Astana) 50, 5. Julius Johansen (Team coloQuick) 56, 6. Emil Vinjebo (Team coloQuick) 58, 7. Christopher Juul-Jensen 1.06 minut, 8. Houle 1.11, 9. Lisson 1.11, 10. Kamp 1.20.

Sidste års sejrherre Mads Pedersen, udlånt fra Trek-Segafredo til det danske landshold, må trods gårsdagens imponerende enkeltstartstriumf tage til takke med en beskeden placering som nr. 45 med et minus på 4.40 minutter.

Markant bornholmsk succes

Enkeltstarten fremhævede 28-årige Rasmus Quaade som markant højdespringer i klassementet, idet han avancerede fra 20. til 2. pladsen og dermed understregede, at han er inde i karrierens klart bedste sæson på landevejen.

Sammen med den danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen, der blev nr. 3 i temporidtet og Christoffer Lisson, som blev nr. 14, sørgede Rasmus Quaade med sin 4. plads slået med 19 sekunder af Mads Pedersen for, at Team BHS-Almeborg Bornholm strøg op som en flot nr. 1 i holdkonkurrencen 1.31 minut foran det kasakhiske WorldTour-mandskab Astana.

Dermed er alt lagt op til, at det bornholmske kollektiv hævder sig imponerende stærkt i den interne kappestrid mellem de fire danske 3. divisionshold tæt fulgt af Team coloQuick, der har stortalentet Julius Johansen og Emil Vinjebo som nr. 5 og 6 i det samlede klassement, ligesom førstnævnte styrer mod den endelige gevinst i ungdomskonkurrencen.