Danske kvinder scorer suverænt EM-guld i deres første start i OL-disciplin Amalie Dideriksen og Julie Leth strøg efter en eminent indsats til tops ved europamestersdkaberne i parløb.

Med en suveræn taktisk og fysisk pragtpræstation strøg de to danske kvinder Amalie Dideriksen og Julie Leth her i eftermiddag højst overraskende til tops på den internationale scene, da de erobrede guld i parløb ved europamesterskaberne i Glasgow.

Begge har længst markeret sig som rutinerede aktører både på bane og landevej, men at de i deres første start sammen ligefrem skulle sætte en væsentlig del af verdenseliten på plads i nærmest opvisningsstil, havde vist de færreste regnet med.

Ydermere markerede EM starten på ræset om kvalifikationspoint til OL i Tokyo, og hermed må det siges, at danskerne har fået en flyvende start.

Danmark sluttede parløbet med 42 point mod 38 til Rusland og 34 til Holland, og sejren var i hus, allerede inden den sidste spurt skulle køres.

Amalie Dideriksen er vant til medaljer

22-årige Amalie Dideriksen, der for to år siden blev kåret som verdensmester på landevej ved at afvise hollænderen Kirsten Wild i spurten i Doha og sidste sæson i Bergen erobrede bronze, har hentet adskillige medaljer også på banen og har længe været en fremtrædende olympisk kandidat, mens den 4 år ældre Julie Leth først senere er kommet ind i billedet i denne sammenhæng.

Julie Leths talent har længe været fuldt ud anerkendt, og hun blev da også for 8 år siden juniorverdensmester i pointløb.

I de senere sæsoner har hun dog mest optrådt på landevejen, hvor hun i år repræsenterer det britiske firmahold WiggleHigh5.

Og så er det kun en lille uge siden, hun kunne lykønske kæresten Lasse Norman med den flotte sejr på 1. etape i PostNord Danmark Rundt.

Var med fremme fra start

Den danske duo var tydeligvis topmotiveret fra start, og fra første færd befandt den sig helt fremme i feltet for at kontrollere situationen.

Som debutanter i denne sammenhæng - de har kørt sammen en enkelt gang før i 2012 i Ballerup Super Arena - var Dideriksen og Leth højst regnet blandt outsiderne, mens Holland med mesterskabernes umættelige medaljesluger Kirsten Wild og Amy Pieters samt briterne Laura Kenny og Katie Archibald fremstod som de mest fremtrædende kandidater til den mekasimale hæder.

Det skulle imidlertid vise sig, at disse to konstellationer blev sat til vægs, da danskerne lidt over halvvejs på de 120 omgange fandt ind i et stærkt samarbejde med russerne i jagten på at vinde en omgang.

Kun Danmark og Rusland erobrede en omgang

Efter knaldhårdt arbejde med hidsig jagt fra feltets side lykkedes det de to par at komme rundt, da der manglede 38 runder, hvilket indbragte 20 point.

Lynhurtigt var Dideriksen og Leth helt fremme i front og overvågede først og fremmest hollænderne, der havde ført, indtil den dansk-russiske alliance blev etableret, og med danskerne i kontrol lykkedes det ikke andre par at erobre den omgang, der kunne have bragt den danske triumf i fare.

Dermed blev det danske udbytte af dysterne på velodromen i Glasgow to medaljer, idet den rutinerede Casper Folsach på et meget ungt mandligt landshold sikrede sig en flot bronzemedalje i omnium, hvilket også indebærer en glimrede start på OL-kvalifikationen.