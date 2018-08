Dansk mester kaster sig ud i hårdt Vuelta-slid, inden han jagter OL-drøm Michael Mørkøv får vigtig opgave i den spanske rundtur med at føre årets mest vindende rytter den italienske mester Elia Viviani frem til yderligere triumfer.

Fakta Vuelta a España Sidste års top-10 1.Chris Froome 82.30.02 timer, 2. Vincenzo Nibali 2.15 minutter, 3. Ilnur Zakarin 2.51, 4. Wilco Kelderman 3.15, 5. Alberto Contador 3.18, 6. Wout Poels 6.59, 7. Michael Woods 8.27, 8. Miguel Angel Lopez 9.13, 9. Steven Kruijswijk 11.18, 10. Tejay van Garderen 1.,50. Af disse er Froome, Contador, Poels og van Garderen ikke med denne gang. De seneste 10 års vindere 2017: Chris Froome, 2016: Nairo Quintana, 2015: Fabio Aru, 2014: Alberto Contador, 2013: Chris Horner, 2012: Contador, 2011: Juan José Cobo, 2010: Vincenzo Nibali, 2009: Alejandro Valverde, 2008: Contador. Af disse er Quintana, Aru og Nibali med igen. To danskere i førertrøjen Førertrøjen i Vueltaen, som gennem årene har skiftet farve og i øjeblikket er rød, har to danskere været i besiddelse af. Lars Michaelsen bar den i fire dage i 1997, mens Jakob Fuglsang som første mand over stregen hos Team Leopard i det indledende holdløb i 2011. 11 danske etapevindere Det er 35 år siden at Trek-Segafredos nuværende sportsdirektør Kim Andersen som den første dansker hjemførte en etapegevinst i Vueltaen. Siden har 10 landsmænd – Johnny Weltz, Jesper Worre, Jesper Skibby, Lars Michaelsen, Claus Michael Møller, Michael Rasmussen, Nicki Sørensen, Matti Breschel, Michael Mørkøv og Magnus Cort – gjort ham kunsten efter. Jesper Skibby topper listen med 3 sejre, idet han slog til to gange i 1991 og en enkelt i 1995. Vis mere

Når den danske mester Michael Mørkøv klokken 18.42 sendes ned af startrampen på Paseo del Muelle Uno i Málagas havn for at give sig i kast med den indledende enkeltstart i den 73. udgave af Vuelta a España, er han helt på det rene med, at der forude venter 3 ugers og 3.254,7 kilometers knaldhårdt arbejde.

For selv om hans belgiske mandskab Quick-Step Floors ikke møder med et oplagt bud på en topplacering i det samlede klassement, er det i kraft af den overvældende succes, holdet som det mest vindende på den internationale cykelscene boltrer sig i for syvende år i træk, omgærdet af anselige forventninger.

»Nu er det jo efterhånden sådan, at man nærmest bare trækker på skuldrene, hvis vi vinder en etape eller to på de tre uger. Det skal helst være tre-fire stykker, fordi vi er blevet så forvænte. Det medfører da et pres, men det er vi også blevet helt gode til at håndtere«, lyder det fra den 33-årige Michael Mørkøv, der kører sin 9. Grand Tour og for anden gang optræder i dannebrogstrikoten i Vueltaen, som det også skete i 2013, da han ydermere noteredes for en etapegevinst.

Skal sørge for at bringe Viviani i front

Det sker næppe denne gang, for Mørkøvs altoverskyggende opgave er at sørge for, at den italienske sprinter Elia Viviani - med 15 sejre suverænt nr. 1 på årets vinderliste - viderefører Quick-Step Floors’ imponerende serie fra Giro d’Italia og Tour de France.

Her slog italieneren i førstnævnte til 4 gange og tyskeren Maximilian Schachmann en enkelt, mens colombianeren Fernando Gaviria og franskmanden Julian Alaphilippe strøg til tops hver 2 gange i Touren.

»Viviani er så hurtig, at det for os andre gælder om at sørge for at aflevere ham blandt de forreste, så skal han nok selv sørge for resten. Vi skal ikke køre et decideret tog for ham. Det har faktisk vist si at give dårlige resultater, men det kræver stadig en meget koncentreret indsats«, understreger Michael Mørkøv, der har kontrakt med Quick-Step Floors yderligere et år, men også har udsigt til personlige succesoplevelser på en anden front.

Er klar til at stille op for Danmark

»Med Vueltaen slutter min landevejssæson egentlig, og jeg holder kun gang i den, hvis landstræner Anders Lund skulle have brug for mig til VM i Innsbruck to uger efter finalen i Madrid«, siger Michael Mørkøv, der i Vueltaen har selskab af holdkammeraten og debutanten Kasper Asgreen som den eneste anden dansker.

»VM-ruten er bestemt ikke noget for mig, men hvis Anders mener, jeg kan gøre gavn, stiller jeg op, for jeg ser altid en ære i at repræsentere Danmark«.

»Under alle omstændigheder holder jeg formen ved lige efter Vueltaen, for der er dukket et nyt spændende projekt op omkring OL i Tokyo på banen. Det handler om parløbet, og efter at have talt med landstræner Casper Jørgensen, er jeg meget opsat på at satse maksimalt på den chance, der er for at komme med«.

Skal samle ranglistepoint i Wien

»Allerførst kræver det, at jeg skraber tilstrækkeligt med verdensranglistepoint sammen til at kunne at starte i en af World Cup-afdelingerne. Det satser jeg på at gøre ved et stævne i Wien i oktober sammen med min lillebror Jesper, og lykkes det at score de nødvendige point, er planen, at jeg skal danne par med en af de unge gutter, der udgør en fast del af banelandsholdet ved den World Cup, der afvikles i Paris-forstaden Saint-Quentin-en-Yvelines senere i den måned«.

»Her skal det så vise sig, om jeg overhovedet er god nok til at komme i betragtning, og så må vi tage den videre derfra«, fastslår Michael Mørkøv, der kåredes som verdensmester i parløb med Alex Rasmussen i 2009 i den polske by Pruszkow, hvor der også dystes om de globale medaljer næste forår.

Først og fremmest et løb for klatrespecialister

Men i de kommende tre uger handler det altså om Vuelta a España, og her får Michal Mørkøv rigeligt at se til, selv om den krævende kappestrid på Den iberriske Halvø først og fremmest synes at appellere til klatrespecialisterne.

»Det fremgår ret tydeligt af startlisten, at sprinterne på det allerhøjeste niveau ikke just har set dette løb som særligt tiltrækkende, og Viviani vil helt sikkert blive betragtet som favoritten på de etaper, hvor der er lagt op til en massespurt«, vurderer Michaeel Mørkøv.

»Dermed lægges der automatisk et pres på os, og så gælder det altså for os om at slå til på det helt rigtige tidspunkt«.

»På stigningerne handler det for mig personligt først og fremmest om at kæmpe mig igennem, men jeg tror da, at vi i den unge spanier Enric Mas har en rytter, der kan skabe en overraskelse i den samlede stilling«.

»Han minder mig på mange måder om Alberto Contador. Naturligvis har han ikke endnu dennes format, men han har mange af de samme egenskaber, og han har efter min mening en spændende fremtid foran sig«.