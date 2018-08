Sej Vuelta-klatretur afgør, om Dannebrog atter skal ses helt i front Den spanske rundturs 5. etape sender efter alt at dømme de to danske deltagere på hårdt arbejde.

Efter den første af de 8 finaler, der officielt er opgjort til at slutte på en stigning, befinder 16 ryttere sig stadig mindre end 1 minut efter den førende polak Michal Kwiatkowski (Team Sky) i den samlede Vuelta a España stigning, og det ændres der mæppe på efter dagens 186,7 km lange 5. etape fra Granada til Roquetas de Mar.

Her må det formodes, at der udvises langt større interesse fra flere mandskabers side, end tilfældet var i går, for at neutralisere et eventuelt udbrud, og meget langt hen på etapen vil eksempelvis sæsonens mest vindende kollektiv Quick-Step Floors med de to danskere debutanten Kasper Asgreen og den nationale mester Michael Mørkøv utvivlsomt arbejde for at holde feltet så samlet som muligt.

26,7 km til mål fra den sidste bjergspurt

Om Asgreen og Mørkøv sættes på hårdt arbejde helt frem til finalen, afhænger udelukkende af, hvordan den italienske sejrherre fra 3. etape Elia Viviani klarer klatreturen op til toppen af El Marchal.

Fra bjergspurten i 2. kategori 1.010 meter over havets overflade resterer endnu 26,7 km til mål, hvoraf de cirka 12 foregår på en susende nedkørsel, mens den resterende del afvikles på en flad strækning frem til feriebyen ved Middelhavet.

Der er ikke tale om en vildt krævende stigning, men en sej en af slagsen på 10,8 km med en gennemsnitlig procent på 4,1, så det store spørgsmål er, om Quick-Step Floors kan få Viviani med over, så han atter får mulighed for at stille sine exceptionelle sprinterkvaliteter til skue.

Har også en joker til det samlede klassement

Sket det, vil Mørkøv i dannebrogstrikoten givetvis ligeledes atter være at se i front i bestræbelserne på at sikre den italienske mester den optimale position.

Hvis etapen med de i alt 2.532 højdemeter bliver for krævende for Viviani, skal der imidletid utvivlsomt spares på kræfterne til i morgen, hvor strabadserne i langt højere grad appellerer direkte til sprinterne.

Selv om Viviani har førsteprioritet hos Quick-Step Floors, skal den belgiske trup også tage vare på, at den 23-årige spanier Enric Mas slipper helskindet gennem dagen.

Den unge spanier, der er i gang med sin anden sæson som professionel, lanceres ganske vist ikke som klassementstrumf - snarere som en joker, der skal forsøge at se, hvor langt han kan nå, uden at der hviler noget pres på ham.

Indtil videre har det bragt ham op på den samlede 10. plads med et minus på 42 sekunder, efter at stort set kun kandidaterne til de mest attraktive slutplaceringer er tilbage i toppen.

Reddede lige netop førertrøjen i går

Michal Kwiatkowski reddede lige netop førertrøjen i hus i går med 7 sekunder til den unge tysker Emanuel Buchmann, der trods tilstedeværelsen af både den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan og polakken Rafal Majka er manden, Bora-hansgrohe overordnet satser på i Vueltaen.

Tilsyneladende var Team Sky i går ikke indstillet på at forsvare Kwiatkowskis førsteplads, da heller ikke Movistar ønskede at tage ansvaret i en jagt på dagens lange udbrud, og det var faktisk først, da Lotto-Jumbo skruede op for tempoet på den afsluttende stigning, at polakken reddede sin position.

I dag er betingelserne anderledes, så det vil undre om, Kwiatkowskis røde trikot skulle komme i fare, og Sky vil sikkert også i langt større udstrækning end i går kunne finde samarbejdspartnere i feltet, der også kan se en fordel i, at en offensiv ikke udløser succes.