Sæsonens supervinder styrer mod mere succes, mens rivaler synker dybere ned i fiaskoen Elia Viviani er storfavorit på dagens etape i Vueltaen, mens Mark Cavendish og Marcel Kittel er slemt plagede af helbredsproblemer.

Mens sæsonens suverænt mest vindende professionelle landevejsrytter italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) og hans danske hjælpere Michael Mørkøv og Kasper Asgreen gør sig klar til jagt på mere succes, når det i dag gælder den 155,7 km lange 6. etape i Vuelta a España, synker to af hans vante rivaler briten Mark Cavendish (Dimension Data) og tyskeren Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) tilsyneladende dybere ned i den fiasko, som har udgjort det dominerende indtryk af deres bedrifter i år.

Begge var udset til at være fremtrædende trækplastre i Storbritannien Rundt, der afvikles fra 2. til 9. september, men både spurtkanonen fra Isle of Man og tyskeren, der sluttede 2017 som den oftest sejrende aktør på den internationale scene, kæmper med så store helbredsproblemer, at de indtil videre har måttet opgive deres planlagte aktiviteter.

Bekymrende for Cavendishs videre karriere

For den 33-årige Mark Cavendish tegner situationen sig så bekymrende, at der efterhånden næres begrundet tvivl om, hvorvidt han overhovedet kan få gang i karrieren igen.

Briten har atter fået konstateret den såkaldte kyssesyge, der også plagede ham en stor del af sidste sæson, og som sammen med det voldsomme styrt efter kollisionen med den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) på Tour de France-etapen til Vittel spolerede det meste af 2017 for ham.

Blot en enkelt sejr på en etape i Abu Dhabi Tour noteredes Cavendish for sidste år, hvilket er det i særklasse dårligste facit, siden han i 2005 begyndte at udfolde sig på landevejene. Og nu tyder meget på et tilsvarende magert udbytte i år, hvor han indtil videre kun er noteret for en etapegevinst i Dubai Tour 8. februar.

Venter på svar fra undersøgelser

I Marcel Kittels tilfælde er årsagen til de aktuelle vanskeligheder ikke nærmere defineret, men den 30-årige tysker har selv på de sociale medier meddelt, at det intet formål tjener at stille til start i Storbritannien med den tilstand, han befinder sig i lige nu.

Kittel har på holdets hjemmeside oplyst, at han i øjeblikket venter svar på en række undersøgelser, der forhåbentlig kan forklare krisen, og derfor vil han som en sikkerhedsforanstaltning ikke kaste sig ud i nye strabadser.

Tyskeren, der i sin sidste sæson hos Quick-Step Floors nåede op på 14 sejre, men altså allerede er overtrumfet af sin efterfølger Elia Viviani, som har 16 førstepladser, har i år kun vundet to etaper i Tirreno-Adriatitco i marts.

Ligesom Mark Cavendish nåede Kittel på 11. etape i Tour de France først i mål efter tidsfristens udløb, og siden har han heller ikke gennemført Binck Bank Tour eller Deutschland Tour.

5 etaper tilbage for sprinterne

Viviani derimod virker ikke til at stoppe, og i Quick-Step Floors-lejren næres der store forventninger til, at han på dagens Vuelta-færd fra Huércal-Overa til San Javier suser over stregen som sejrherre for 17. gang i år.

Den resterende del af den spanske rundtur byder på 5 etaper, som appellerer til sprinternes kvaliteter. Dagens styrkeprøve er den første af disse, mens de øvrige følger på 10., 12., 18. og 21. etape.