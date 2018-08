Guld-Amalie imponerer i massespurt og scorer flot WorldTour-triumf Den danske mester Amalie Dideriksen slår sejrrigt til på 3. etape i det hollandske Boels Ladies Tour.

Godt tre uger efter at have erobret guld i parløbet ved europamesterskaberne i Glasgow sammen med Julie Leth demonstrerede dansk kvindecyklings store stjerne Amalie Dideriksen (Boels Dolmans) i dag sin klasse også i skrapt internationalt selskab på landevejen.

På den 129 km lange 3. etape i det hollandske WorldTour-løb Boels Ladies Tour med start og mål i Gennep viste den 22-årige tidligere verdensmester og VM-bronzevinder fra sidste sæson i Bergen sig som den hurtigste, da 75 ryttere nåede hjem til massespurten.

Amalie Dideriksen kunne iført den dannebrogstrikot, hun sikrede sig i slutningen af juni på Lolland, henvise hollænderen Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) og belgieren Jolien D'Hoore (Mitchelton-Scott) til de næste pladser, men Christina Siggaard (Team Virtu) susede over stregen som nr. 10.

Tredje individuelle triumf i år

Det var Amalie Dideriksens tredje individuelle triumf i denne sæson, idet hun , to uger inden hun erobrede DM-titlen, også slog til på en etape i det engelske WorldTour-løb OVO Energy Women's Tour, hvor det ligeledes var hendes evner som skrap afslutter, der indbragte succes.

Desuden har den alsidige dansker været med til at vinde to holdløb for sin hollandske arbejdsgiver, som hun for nylig forlængede kontrakten med for yderligere en sæson.

Boels Dolmans er verdens stærkeste kvindelige cykelhold, og det kan ofte være vanskeligt at komme til orde i truppens stjernevrimmel, men Amalie Dideriksen får jævnligt mulighed for succesoplevelser, og desuden er det væsentligt for hende, at holdets ledelse fortsat er indstillet på at give hende mulighed for at jagte de olympiske drømme på banen.

Hollandsk verdensmester fører sammenlagt

I det samlede klassement i Boels Ladies Tour er de danske deltagere ude af billedet. Løbet føres af den 35-årige hollandske verdensmester i enkeltstart Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) 29 sekunder foran sloveneren Eugenia Bujak (BTC City Ljubljana), mens de to hollandske Team Sunweb-holdkammerater Ellen van Dijk og Lucinda Brand på de næste pladser er 30 sekunder efter.

Amalie Dideriksen er nr. 53 med et minus på 6.26, 2 pladser og 7 sekunder foran Christina Siggaard, mens Pernille Mathiesen (Team Sunweb) som nr. 84 er 20.46 minutter bagud.

Løbet strækker sig over yderligere 3 etaper.