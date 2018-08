Vuelta-favorit styrter i dramatisk finale, hvor uheldsramt rytter omsider kan juble

Det er blot franskmandens anden optræden i Vueltaen med den første tilbage i 2010, da han ligeledes havde sin Grand Tour-debut.

Det handler stadig om Pinot

Begejstring var der naturligt nok også hos Gallopins landsmand Rudy Molard, der sikrede sig endnu en dag som Vueltaens hersker.

»Det var en hård finale, hvor der virkelig skulle kæmpes for at sidde med i front, men det lykkedes for mig uden de store problemer«, lød det fra Rudy Molard, der noteredes i mål som nr. 25, men ikke har ændret ambitionerne omkring sin rolle i løbet.

»Thibaut Pinot satte tid til i går, men han er stadig vores kaptajn, som vi satser på at få til tops. Det første skridt på vejen tager han forhåbentlig på søndagens bjergetape, hvor hele holdet vil arbejde for, at han kan komme først over stregen«.

7 mand i langt udbrud

Kort efter starten etableredes det udbrud på 7 ryttere, der kom til at præge det meste af etapen, men som aldrig for alvor formåede at skabe troen på, at det ville kunne munde ud i succes.

Den bedst placerede sammenlagt var canadieren Michael Woods (EF Education First) med et minus på 8.25 minutter. Han havde selskab af spanierne Oscar Rodriguez (Burgos-BH) og Alex Aranburu (Caja Rural), italienerne Edward Ravasi (UAE Team Emirates) og Nicola Conti (Trek-Segafredo), belgieren Floris De Tier (Lotto-Jumbo) og franskmanden Alexis Gougeard (AG2R).

De to sidstnævnte har tidligere forsøgt sig, og De Tier var således med i det store udbrud på onsdagens etape til Roquetas de Mar, hvor han kørte en 5. plads i hus.