Vueltaens første vilde tinder sætter stjernerne under hårdt pres Deltagerne i den spanske cykelrundtur skal ud på barske prøvelser inden hviledagen. Froome og Thomas satser på hjemmebane.

Inden rytterne i morgen kan nyde den første af hviledagene i Vuelta a España, udsættes de på den forestående 200,8 km lange 9. etape fra Talavara de la Reina til La Covatilla for de hidtil skrappeste prøvelser og nogle af de allermest udmarvende, som løbet overhovedet byder på.

Oven i købet har deltagerne også måttet affinde sig med et af de altid meget uvelkomne elementer i et etapeløb - en lang transport på omkrinmg 200 km mellem målbyen Almadén i går og stedet, hvorfra dagens strabadser videreføres.

Efter en lettere bumpende start på etapen melder den første alvorlige stigning sig, når det efter 37 km går 15,3 km til vejrs med en gennemsnitlig procent på 5,5 til toppen af Puerto del Pico i 1.375 meters højde.

Første bjergspurt uden for kategorierne

Der er tale om en bjergspurt i 1. kategori, der kort efter følges af en i 3. på Alto de Gredos 1.600 m over havets overflade. Trilogien af voldsomme udfordringer på denne første halvdel af etapen fuldendes med de 13 km op ad Puerto de Peña Negra med en procent på 4,5, hvor der i 1.910 meters højde afvikles en bjergspurt i 2. kategori.

Herfra resterer endnu 102 km, og de første cirka 15 går det i susende fart nedad. De følgende knap 80 km foregår i kuperet terræn, inden alvoren melder sig med finalefærden op til La Covatilla.

Den er opgjort til 9,8 km med en gennemsnitlig procent på 7,1 og en maksimal på 12, og bjergspurten i 1.965 meters højde er den første af løbets 3 uden for kategorierne - de 2 sidste venter på 15. og 20. etape.

Mål i skisportsstedet for 5. gang

Det er 5. gang, Vueltaen har etapemål i skisportsstedet La Covatilla, og senest, det skete, var i 2011, da ireren Dan Martin kæmpede sig først over stregen fulgt af hollænderen Bauke Mollema i samme tid, mens den senere samlede spanske sensationsvinder Juan José Cobo, der hverken før eller siden har leveret resultater af tilsvarende kaliber, på tredjepladsen var 2 sekunder efter.

Briterne Bradley Wiggins og Chris Froome samt italieneren Vincenzo Nibali - Vuelta-sejrherre året inden - fulgte med minus på henholdsvis 4, 7 og 11 sekunder.

Bauke Mollema erobrede førertrøjen fra spanieren Joaquim Rodriguez, men fik kun lov at beholde den en enkelt dag, inden han måtte aflevere den til Froome.

Ingen af vinderne i La Covatilla er sluttet løbet som nr. 1

Heller ikke for denne var der tale om et langt bekendtskab med den eftertragtede trikot. Det blev ligeledes blot til en enkelt dag, hvorefter den overgik til Team Sky-holdkaptajnen Bradley Wiggins.

Han måtte se sig detroniseret af Cobo efter 4 dage, som derefter forsvarede den løbet ud med 13 sekunder til Froome og 1.39 minut til Wiggins, mens Mollema sluttede på fjerdepladsen 2.03 minutter bagude.

De øvrige vindere i La Covatilla er spanieren Santiago Blanco i 2002, colombianeren Felix Cardenas 2 år senere og italieneren Danilo De Luca i 2006, men for alle, der sejrede i skissportsstedet, gælder det, at det ikke også lykkedes dem at slutte som Vueltaens endelige nr. 1.

Spanieren Roberto Heras nåede toppen iklædt førertrøjen i 2002 og 2004 som henholdsvis nr. 2 og 3 og forsvarede den i den resterende del af løbet.

Froome og Thomas starter i Wales

Ligesom i går har Vueltaen konkurrence fra begivenheder i det nordlige Europa, og for det ene af arrangementernes vedkommende er der tasle om, at det i hele den kommende uge afvikles sideløbende med den spanske rundtur.

Det drejer sig om Tour of Britain, der indledes i dag med 175 km fra Pembrey Country Park til Newport i Wales, hvilket vil sige, at Tour de France-vinderen Geraint Thomas, som er på hjemmebane, kaster en helt særlig glans over løbet.

Der sluttes på søndag med et 77 km gadeløb i London, og Team Sky har i år valgt at stille med en supertrup, der foruden Geraint Thomas også tæller dennes forgænger på Tour de France-tronen Chris Froome, så der er virkelig noget at leve op til for det britiske storhold.