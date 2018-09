Uopslidelig veteran knækker verdensmesteren på de sidste meter 38-årige Alejandro Valverde sikrede sig karrierens 11 etapesejr i Vuelta a España i knaldhård duel mod Peter Sagan.

Nøjagtig 7 måneder efter at have erobret sæsonens første sejr på 2. etape i Volta a Valenciana, som han 3 dage senere sluttede med at vinde sammenlagt, rundede den fænomenale spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) gevinst nr. 13, da han med en enormt kraftfuld finish henviste den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) til andenpladsen i det konstant stigende finaleopløb på den 195,1 km lange 8. Vuelta a España-etape fra Linares til Almadén.

I går måtte de to superstjerner affinde sig med at dyste om de sekundære placeringer bag den franske vinder Tony Gallopin (AG2R), men i dag lod hverken de selv eller deres respektive mandskaber sig overrumple.

Den sidste af dagens udbrydere blev hentet, da der manglede 5,8 km, og resten af vejen formede sig som en hidsig positionskamp mellem favoritterne.

Sagan lignede en vinder

På de sidste 20 m frem mod stregen, så det ud, som om Sagan havde fået overtaget, men selv om Valverde et par gange var tæt på at blive lukket inde, formåede han på formidabel vis at finde vej ud af vrimlen og med et forbløffende overskud passere verdensmesteren med en længde.

Det var Movistar-kaptajnens anden sejr i denne Vuelta og den 11 i alt i hjemlandets rundtur, hvor han hentede dee 2 første i sin anden sæson som professionel i 2003.

Da den 38-årige spanier i det officielle sejrsinterview blev spurgt, om det ikke undrede ham, at han kunne blive ved med at besejre væsentligt yngre rivaler i selv de skrappeste opgaver, havde han svar på rede hånd.

»Alder er ikke noget, jeg tænker over. Papirerne siger, at jeg er 38, men både fysikken og min mentale styrke fortæller mig noget helt andet, når jeg sidder på cyklen«, lød det med et smil fra Valverde.

52 mand med hjem i første gruppe

52 ryttere var med hjem i den første gruppe, og på pladserne efter spanieren og Sagan fulgte hollænderen Danny van Poppel (Lotto-Jumbo), spanieren Ion Izagirre (Bahrain Merida), italieneren Giacomo Nizzolo (Trek Segafredo), spanieren Jesus Herrada (Cofidis), englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott), belgieren Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal), spanieren Ivan Garcia (Bahrain Merida) og hollænderen Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo).

Alle de bedst placerede sammenlagt befandt sig i dette felt, og dermed ser top-10 inden morgendagens store bjergetape til La Covatilla således ud: 1. Rudy Mollard (Groupama-FDJ), 2. Valverde 37 sekunder, 3. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) 48, 4. S. Yates 51, 5. Gallopin 59, 6. Michal Kwiatkowski (Team Sky) 1.06 minut, 7. I Izagirre 1.11, 8. Nairo Quintana (Movistar) 1.14, 9. Kruijswijk 1.18, 10. Enric Mas (Quick-Step Floors) 1.23.

Tre ryttere i langt udbrud

Løbet var næppe givet frit, før den trio etableredes, der skulle komme til at sætte sit markante præg på begivenheder. Portugiseren Tiago Machado (Katusha-Alpecin) slap fri sammen med spanierne Jorge Cubero (Burgos-HB) og Hector Saez (Euskadi-Murias), og de fik lynhurtigt lov til at lægge klar afstand til feltet.

Næsten samtidig med at de tre gik i gang med at boltre sig i front, registreredes det første frafald i feltet siden starten i Málaga for en uge siden. Det var hollænderen Maurits Lammertink (Katusha-Alpecin), der ikke var i stand til at stille op på grund af et maveonde.

Trioen nåede med et forspring på lige omkring 12 minutter op på den hidtil største afstand til feltet i denne Vuelta, men så blev der også iværksat en intens jagt, da holdene med de bedste sprintere indså, at der var en mulighed for succes i finalen.