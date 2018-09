Favoritterne får chance for hurtig revanche efter at have sovet i timen En afslutning på 8. etape i Vueltaen, der minder om gårsdagens, lægger op til nye medrivende begivenheder.

Hovedparten af etaperne i den første uge af Vuelta a España har budt på dramatik og overraskelser i de medrivende finaler, og på dagens 195,1 km lange færd fra Linares til Almadén har arrangørerne ligeledes fundet frem til en finurlig afslutning, der gør det vanskeligt at forudsige, hvad der kan ske.

I går overrumplede franskmanden Tony Gallopin (AG2R) rivalerne med sit sejrrige solofremstød og henviste dermed nogle af de ryttere - den slovakiske verdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) og spanieren Alejandro Valverde (Movistar) - der på forhånd var tillagt væsentligt større vinderchancer, til de næste pladser.

Og med et opløb, der delvis minder om gårsdagens, kan det langt fra udelukkes, at noget tilsvarende vil ske igen.

Verdensmesteren mener det alvorligt

Rytterne præsenteres ikke for helt så skrappe stigninger som i går, men de sidste 17 km går det jævnt opad fra 390 meters højde til 550, og det lange, seje træk hen mod slutningen synes at favorisere typer som netop Sagan og Valverde.

Og det må formodes, at de ikke én gang til sover i timen, som da de lod Gallopin slippe fra sig.

Selv om verdensmesteren er anseligt bagud sammenlagt - nr. 103 med et minus på 42.29 minutter - har han grebet ud efter de chancer, der har budt sig, og hans finish i går understreger, at han mener det alvorligt.

Det store spørgsmål er, hvordan de deciderede sprintere med italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors) i spidsen klarer sig gennem strabadserne.

De skal over en 10,3 km lange stigning i 3. kategori med en beskeden procent på 3,4 efter 82 km, og undgår de at blive definitivt distanceret dér, er der udsigt til, at de mest råstærke af dem kan holde sig helt fremme til finalen.

Kører videre med dyb flænge i knæet

En ny lang dag i bagende hede forestår, og det er tydeligt, at trætheden har indfundet sig i feltet, selv om alle de 176 ryttere, der for en uge siden startede i Málaga, stadig er med.

Det gælder også en af de uheldige helte fra 7. etape, belgieren Tiesj Benoot (Lotto Soudal), der var involveret i et styrt 17 km fra mål og meget længe blev siddende i vejkanten.

Den 24-årige belgier, der var tillagt mulighed for at blande sig i kampen om topplaceringerne på etapen, kom på cyklen igen og gennemførte som en af de sidste med et minus på lidt over et kvarter.

At han overhovedet nåede til vejs ende, forekommer forbløffende, når man ser det billede af et slemt medtaget knæ, Benoot sent på aftenen offentliggjorde på Twitter.

Han pådrog sig ved styrtet en så dyb og bred flænge, at lægerne opgav at sy den, da han frekventerede hospitalet, så nu må han lappes sammen på anden måde og håbe på, at knæet heler af sig selv. For han har ikke tænkt sig at opgive, selv om det ellers ville være en nærliggende udvej for de fleste.

En opgave for sprinterne i Belgien

Længere nordpå i Europa står den 98. udgave af det traditionsrige endags løb Paris-Bruxelles på programmet, der stadig af arrangørerne præsenteres både under dette navn og siden 2013 ligeledes under det væsentligt mere retvisende Brussels Cycling Classic, eftersom det nu starter og slutter i den belgiske hovedstad og intet har med den franske at gøre.