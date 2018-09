Toprytter siger Vueltaen farvel i utide for at være med til tvillingefødsel Ireren Dan Martin er rejst hjem fra den spanske rundtur, hvor strabadserne genoptages i dag med en flad etape.

På forhånd var ireren Dan Martin (UAE Team Emirates) regnet for en fremtrædende kandidat til i hvert fald en etapesejr i årets Vuelta a España, men når strabadserne på de spanske landeveje i dag fortsætter med den 177 km lange 10. etape fra Salamanca til Fermoselle, er han ikke længere at finde i feltet.

Når nr. 8 fra årets Tour de France har valgt at sige rundturen på Den iberiske Halvø farvel i utide, har det imidlertid intet med hverken skader, sygdom eller træthed at gøre, men med en forestående glædelig begivenhed i familien

Irerens hustru Jessica, der deltog for Storbritannien på 10.000 m ved OL i Rio og blev nr. 16, venter nemlig tvillinger, og da de tilsyneladende har tænkt sig at ankomme lidt tidligere end forudset, har Dan Martin i samråd med holdets ledelse valgt at tage hjem til Andorra for at være klar til at være med til fødslen.

Skulle have været støtte for Aru

»Det er et helt specielt øjeblik i mit liv, og jeg er meget glad for, at både ldelsen og mine holdkammerater bakker mig fuldstændig op«, lød det fra Dan Martin inden afrejsen.

Selv havde han allerede forspildt sine muligheder i det samlede klassement, hvor han lå nr. 55 med et minus på 30.17 minutter, men han var tiltænkt en rolle i fortsættelsen som vigtig hjælper for italieneren Fabio Aru.

Vuelte-vinderen fra 2015 er nemlig som nr. 11 i den samlede stilling blot 1.08 minut efter den førende englænder Simon Yates (Mitchelton-Scott) stadig i allerhøjeste grad inde i billedet, og umiddelbart tegner det til, at Aru nu først og fremmest skal regne med assistance fra sine to unge landsmænd Valerio Conti og Edward Ravasi.

Kun et enkelt sekund fra førertrøjen

Efter søndagens skrappe bjerge og hvilet i går er der udsigt til en forholdsvis overkommelig start i dag på de videre Vuelta-prøvelser, der så til gengæld når nye højdepunkter fredag, lørdag og søndag.

Med blot et enkelt sekunds afstand til Simon Yates i førertrøjen kunne det synes tillokkende for den dobbelte etapevinder Alejandro Valverde (Movistar) at søge at eliminere dette handikap på dagens etape, men den spanske veteran erklærede på gårsdagens pressemøde, at den ellers så eftertragtede trikot ikke har førsteprioritet allerede på dette tidspunmkt af løbet.

»Indtil videre har Vueltaen formet sig over alt forventning for både holdets og mit vedkommende, og vi kunne ikke ønske os en mere fordelagtig udgangsposition inden de sidste 2 uger, end den vi har nu«, fastslog Alejandro Valverde, der har sin colombianske holdkammerat Nairo Quintana 13 sekunder bag sig på tredjepladsen.

Yates fortjener den røde trøje

»Selvfølgelig er det altid en oplevelse at køre i den røde førertrøje, men når jeg ikke allerede har erobret den, synes jeg faktisk, det er ideelt, at det i hvert fald lidt endnu er Yates, der har ansvaret for at forsvare den«

»Jeg har ikke tænkt mig at gå på jagt efter de sekunder, der kunne bringe mig helt til tops på dagens etape, for der følger andre langt mere krævende, hvor der bliver rigeligt brug for kræfterne - ikke mindst i weekenden«.