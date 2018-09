Tourens bjergkonge sender succeshold tæt på rekord Caleb Ewan vandt sidste etape i Tour of Britain, hvor Julian Alaphilippe forsvarede sin samlede førsteplads uden problemer.

Mens det allerede i fredags mere eller mindre var afgjort, at den 26-årige franske Tour de France-bjergkonge Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) uden uforudsete hændelser ville sikre sig den samlede sejr i Tour of Britain, herskede der naturligt nok til det sidste spænding om, hvem der skulle hyldes som vinder af den afsluttende 77 km lange 8. etape i hjertet af London.

Efter at værtsnationens storhold Team Sky de to foregårende dage havde slået til ved hollænderen Wout Poels og briten Ian Stannard, var det her hen under aften gæsternes tur til at komme til fadet, og både arrangører og tilskuere kunne glæde sig over, at det var nogle af verdens ypperste sprintere, der besatte de 3 første pladser.

Den 24-årige australier Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) kom bedst ud af det sidste sving og forcerede derefter så eksplosivt, at ingen formåede at fange ham.

To sejrsvante afsluttere som colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) og den tyske veteran André Greipel (Lotto Soudal), der havde vundet 2 etaper tidligere i løbet, måtte på de næste pladser se sig slået med flere længder, mens den australske spurtkanon jublende krydsede stregen.

Trækplastrene sluttede langt bagude

For Ewan, der næste år afløser Greipel hos Lotto Soudal, var det blot den tredje sejr i år, efter at han i 2017 noteredes for 11 gevinster, så der var tale om en særdeles kærkommen opmuntring i den sidste opgave for hans nuværende arbejdsgiver.

Løbets to store trækplastre den britiske Tour de France-vinder Geraint Thomas, der i dag offentliggjorde, at han også de næste 3 år repræsenterer Team Sky, og det seneste tiårs mest succesrige etapeløbsrytter landsmanden og holdkammeraten Chris Froome kom heller ikke på sidste etape til at spille nogen rolle, og de sluttede sammenlagt som henholdsvis nr. 36 og 85 med minus på 9.12 og 28.25 minutter.

De to danskere Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) og Matti Breschel (EF Education First) endte som nr. 42 og 49 med 10.30 og 11.58 minutter op til Julian Alaphilippe.

Sæsonens 10. sejr for Alaphilippe

Tour of Britain leverede en storslået bekræftelse på, at Julian Alaphilippe, der afviste Wout Poels med 27 sekunder og sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Juymbo) med 33, er inde i sin mest succesrige sæson. Franskmanden er nu oppe på 10 sejre i år, og det indbringer ham en fjerdeplads på listen over de mest vindende ryttere på holdene med WorldTeam-licens i denne sæson.

Kun hans italienske holdkammerat Elia Viviani med 17 gevinster, spanieren Alejandro Valverde (Movistar) med 13 og den hollandske sprinter Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) med 12 har vundet flere gange.

Alaphilippes triumfer har været af særdeles høj kvalitet. Kun den første på en etape i Colombia Oro y Paz i februar, samt de to seneste i Storbritannien er ikke hentet i WorldTour-arrangementer.

Har holdt formen efter Tour de France

Især rager hans præstationerne i klassikerne i Ardennerne op med sejren i Flèche Wallonne og placeringerne som nr. 4 og 7 i Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race, og det samme gælder hans to flotte førstepladser i Tour de France, som medvirkedee til, at han vandt bjergkonkurrencen.

Alaphilippe har desuden vist, at han har været i stand til at bevare formen efter sommerens 3 barske uger i Frankrig. Lørdagen efter finalen i Paris slog franskmanden til i det spanske WorldTour-løb Clasica San Sebastian, og så stod programmet på 4 ugers pause, inden han tog fat igen i Tour of Britain, og nu har han dokumenteret, at niveauet ikke har taget skade.