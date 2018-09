Efter stjernernes nedture redder hollænder i 11. time storhold fra total fiasko Wout Poels sørgede for tiltrængt etapesejr til Team Sky i Tour of Britan, men Julian Alaphilippe og Quick-Step Floors styrer mod den endelige triumf.

Manager Dave Brailsford var fremme med det store smil og en ordentlig krammer til hollænderen Wout Poels, da denne efter superstjernerne Chris Froomes og Geraint Thomas' nedture reddede Team Sky fra den totale fiasko i storholdets hjemmebaneopgave på de britiske landeveje.

I den skrappe finales på den 168,3 km km lange 6. etape i Tour of Britain fra Barrow-in-Furness til Whinlatter Pass, hvor det steg kraftigt i et par omgange frem mod mål inden for det sidste par km, var den franske Tour de France-bjergkonge Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) ellers den dominerende skikkelse.

Den 30-årige hollænder kæmpede sig imidlertid op til franskmanden og englænderen Hugh Carthy (EF Education First), og på de afsluttende 100 m forcerede hollænderen uimodståeligt og efterlod Alaphilippe og Carter henholdsvis 2 og 12 sekunder efter sig.

Alaphilippe kan også kalde sig vinder

Alligevel kan den 25-årige Alaphilippe måske betegnes som dagens største vinder, for han erobrede førertrøjen fra sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo), og med de to etaper, der resterer, er franskmanden nu storfavorit til at sikre sig den samlede triumf på søndag i London.

Det accepteres da også fuldt ud af Wout Poels, der avancerede til andenpladsen 17 sekunder efter Alaphilippe.

»Jeg er meget begejstret for, at det lykkedes mig at vinde i dag, men jeg må også se i øjnene, at det bliver uhyre vanskeligt at få ram på Alaphilippe«, lød det fra en smilende Wout Poels i det officelle sejrsinterview.

»De to sidste etaper er begge flader, og hvis jeg skulle have haft en mulighed for at gøre en forskel, skulle det være sket på stigninger, selv om også det havde være svært med den form, Alaphilippe har vist«.

Poels havde et fint forår

Wout Poels havde et udmærket forår, inden han skulle stå til tjeneste for kaptajnerne i de store rundture. Hollænderen lagde ud med at vinde en etape i Ruta del Sol i feburar, hvor han sluttede på andenpladsen efter belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal).

Styrke demonstrerede hollænderen ligeledes i Paris-Nice, hvor han vandt den 18,4 km lange enkeltstart, men derefter gjaldt det forberedelserne til Giro d'Italia og Tour de France.

Wout Poels gennemførte begge og bidrog således til både Chris Froomes triumf i Italien og Geraint Thomas' i Frankrig, og allerede inden starten på den aktuelle styrkeprøve understregede de to stjerner, at hollænderen skulle være Team Skys trumf i Tour of Britain.

Fik fremragende støtte af Bob Jungels

Julian Alaphilippe havde i den afsluttende fase fremragende støtte af luxembourgeren Bob Jungels, men da denne slog ud, og franskmanden forcerede med lidt over 2 km til mål, var Roglic i første omgang i stand til at svare igen.

Sloveneren og franskmanden skilte sig ud i front og fik selskab af Hugh Carter. Da Alaphilippe så rykkede endnu engang på en stejl passage, eksploderede Prioz Roglic. Carter kom tilbage, og som den sidste nåede Poels også op til franskmanden og havde i den sidste dyst frem mod stregen det største overskud.

Alaphilippe lykønskede med det samme, og hans åbenlyse tilfredshed med dagens udbytte er forståeligt med et blik på den ny top-10 sammenlagt: 1. Alaphilippe, 2. Poels 17 sekunder, 3. Roglic 33, 4. Patrick Bevin (BMC) 46, 5. Jungels 51, 6. Jasha Sütterlin (Movistar) 58, 7. Nelson Powless (Lotto-Jumbo) 1.10 minut, 8. Dmitry Strakhov (Katusha-Alpecin) 1.24, 9. Chris Hamilton (Team Sunweb) 1.28, 10. Pascal Eenkhoorn (Lotto-Jumbo) 1.35.

Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) ligger nr. 38 med et minus på 8.02 minutter, Geraint Thomas er på 41. pladsen 8.11 minutter bagude, Matti Breschel (EF Education First) har som nr. 47 sat 9.51 minutter til, mens Chris Froome er nr. 90 blandt de 111 tilbageværende deltagere 26.28 minutter efter.