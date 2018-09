Ny lussing til Froome og Co., mens to andre Tour-stjerner imponerer Sloveneren Primoz Roglic har overtaget førstepladsen i Tour of Britain tæt fulgt af franskmanden Julian Alaphilippe efter dagens holdløb.

Tour de France-kongerne Geraint Thomas og Chris Froome optræder som tiljublede trækplastre på hjemmebane i Tour of Britain, men briternes præstationer har på ingen måde blot tilnærmelsesvis levet op til sommerens bedrifter på de franske landeveje.

Til gengæld har to andre af de fremtrædende navne fra gigantbegivenheden i juli, nr. 4 i det samlede klassement sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) og den franske bjergkonge Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), på brillant vis dokumenteret, at det også kan lade sig gøre at levere resultater på højt niveau her små 2 måneder efter finalen i Paris.

Den foreløbige kulmination i den sammenhæng nåedes i dag, da de skilte sig ud som nr. 1 og 2 sammenlagt, efter at deres respektive mandskaber havde sikret sig disse placeringer i 5. etapes 14 km lange holdløb fra Cockenmouth fra Whinlatter Pass.

Roglic er 6 sekunder foran Alaphilippe

Lotto-Jumbo, der foruden Roglic består af hollænderne Jos van Emden, Koen Bouwman og Pascal Eenkhoorn, belgieren Maarten Wynants og amerikaneren Nelson Powless, tordnede i mål i 19.37 minutter - gennemsnitshastighed 42,821 km/t - umiddelbart efter, at Quick-Step Floors midlertidigt havde sat sig på førstepladsen med 19.53.

Da BMC med indehaveren af løbets førertrøje newzealænderen Patrick Bevin som sidst startende måtte se sig slået med 40 sekunder, var magskiftet en kendsgerning, og den ny top-10 ser nu således ud:

1.Roglic, 2. Alaphilippe 6 sekunder, 3. Bob Jungels (Quick-Step Floors) 16, 4. Bevin 24, 5. Wout Poels (Team Sky) 27, 6. Eenkhoorn 34, 7. Jasha Sütterlin (Movistar) 36, 8. van Emden 37, 9. Powless samme tid, 10. Cameron Meyer (Mitchelton-Scott) 42.

Flot sæson for Lotto-Jumbo

Roglic har dermed sikret sig et godt udgangspunkt i jagten på at hjemføre den samlede sejr i Tour of Britain til Lotto-Jumbo for andet år i træk, efter at Lars Boom, der i øjeblikket er i aktion i Vuelta a España, præsterede det i 2017.

Det hollandske mandskab har oplevet en forrygende flot sæson og indtager med 30 sejre fjerdepladsen på vinderlisten blandt de 18 firmahold med WorldTeam-licens.

Kun suveræne Quick-Step Floors med 60, Team Sky med 36 og Mitchelton-Scott med 32 har klaret sig bedre, men selv om Roglic og holdkammeraterne har gjort et yderst stærkt indtryk hidtil i Storbritannien, er den endelige triumf endnu ikke i hus.

Faren lurer i allerhøjeste grad fra Julian Alaphilippe, og den afgørende duel mellem sloveneren og franskmanden ventes at skulle udkæmpes på fredagens 168,3 lang 6. etape fra Barrow-in-Furness til Whinlatter, hvor der sluttes af på en stigning, som skal forceres to gange.

Chris Froome kunne ikke følge med

Heller ikke i denne kollektive tempodisciplin blev det britiske publikums forventninger til Team Sky indfriet, og storholdet måtte endda undervejs sige farvel til superstjernen Chris Froome, der ikke kunne følge med længere, da der manglede 4 km.

Team Sky blev nr. 4 på etapen i 20.03 minutter og havde foruden Lotto-Jumbo og Quick-Step Floors også Katusha-Alpecin foran sig.

Det schweizisk indregistrerede kollektiv var anført af det tyske tempofænomen Tony Martin 6 sekunder hurtigere end briterne, mens Movistar i 20.13 minutter, BMC 20.15, Mitchelton-Scott 20.31, Team Sunweb 20.43, Direct Energie 20.47 og det britiske landshold i 20.55 udgjorde den resterende del af top-10.

Mads Würtz Schmidt, der inden etapen lå nr. 11 sammenlagt, var ikke med hjem hos Katusha-Alpecin, og han dumpede derfor ned som nr. 36 med et minus på 4.18 minutter.

Geraint Thomas er 5.09 minutter bagud som nr. 42, Matti Breschel (EF Education First) 6.49 minutter som nr. 51 og Chris Froome 21.21 minutter som nr. 98.