Dristig Valgren satser højt og henter ny topplacering i WorldTour-løb Australieren Michael Matthews vandt også det andet canadiske WorldTour-løb, hvor Michael Valgren blev nr. 8.

Med en dristig satsning i det sidste vanskelige U-sving 500 m fra målstregen jagtede Michael Valgren (Astana) i aftes dansk tid den helt store triumf i det 195 km lange WorldTour-løb Grand Prix Montréal, og selv om det ikke blev til den sejr, den 26-årige dansker så åbenlyst stræbte efter, rakte indsatsen ligesom i fredagens Grand Prix Quebec til en flot top-10 placering i det skrappe internationale selskab.

Valgren kæmpede sig til vejs ende som nr. 8 og var dermed én plads længere fremme end i Quebec, mens australieren Michael Matthews (Team Sunweb) med en ultimativ kraftanstrengelse lige netop pressede sig foran italieneren Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) og sikrede sig således succes i begge canadiske WorldTour-arrangementer efter at have vundet langt mere overbevisende i fredags.

»Straks jeg kom ud af svinget, angreb jeg fra Matej Mohorics hjul, fordi jeg vidste, han allerede havde arbejdet hårdt undervejs, og jeg så måske kunne få det nødvendige hul«, fortæller Michael Valgren til Astanas hjemmeside.

»Størstedelen af de hurtige folk befandt sig længere bagude, men jeg måtte se i øjnene, at spurten blev for lang for mig. Det var imidlertid et forsøg værd, og endnu en top-10 placering her i Canada er da heller ikke så dårligt«.

Forcerede kraftigt frem mod svinget

På den lange, lige strækning frem mod U-svinget forcerede Michael Valgren så kraftigt, at han med en smart manøvre inden om alle rivalerne kom ud af kurven som en af de første, og umiddelbart efter trådte han an for fuld styrke på den let stigende opløbsstrækning.

Danskeren fik slået hullet, men der var for langt hjem, til han formåede at holde det, og Colbrelli havde sikret sig en så fordelagtig position på hjul af Valgren, at han kunne skyde frem i rette tid til det, der lignede en sikker sejr.

I den anden side af vejen havde Matthews imidlertid indledt sin spurt, og da han så Colbrelli skyde frem, var han lynhurtigt ovre i italienerens slipstrøm og kunne på de sidste meter udnytte det til lige netop at passere Colbrelli.

Fuglsang i angreb mod slutningen

På pladserne efter de 2 fulgte den belgiske OL-guldvinder Greg van Avermaet (BMC) - nr. 2 efter Matthews i fredags, belgieren Oliver Naesen (AG2R), hollænderen Timo Roosen (Lotto-Jumbo), portugiseren Rui Costa (UAE Team Emirates), italieneren Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Valgren, østrigeren Patrik Konrad (Bora-hansgrohe) og nordmanden Edvald Boasson Hagen (Dimension Data).

30 ryttere nåede til mål i første gruppe, mens 9 fulgte 7 sekunder efter, og her befandt de 2 Astana-danskere Jakob Fuglsang og Jesper Hansen sig som nr. 38 og 39.

Fuglsang havde ligesom i Quebec forsøgt et fremstød i den afsluttende fase, men også denne gang blev danskerens initiativ neutraliseret.