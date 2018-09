Kaptajnerne kikser, og så ender det med en dansk VM-fiasko Overbevisende schweizisk sejr hos U23-rytterne, hvor danskerne var langt under vanlig standard.

Sædvanligvis drysses hen over sæsonen verbale roser i anselige mængder ud over dansk cykelsports fremadstormende talenter i U23-kategorien, og senest gav mandagens dobbelte medaljegevinst ved Mikkel Bjerg og Mathias Norsgaard Jørgensen en ny indlysende lejlighed til overdådig lovprisning.

Så meget voldsommere opleves et antiklimaks som det, den kollektive rød-hvide indsats i det 179,5 km lange linjeløb ved verdensmesterskaberne i Østrig mundede ud i, for her kan det overordnede facit sammenfattes i den lidet flatterende glose fiasko.

Mikkel Frølich Honoré var længst synlig og enkeltstartsverdensmesteren Mikkel Bjerg gjorde behjertede forsøg på tidligt at trætte rivalerne, men da finalen nærmede sig, var danskerne som blæst væk fra kampen om de attraktive placeringer, og den 25.-plads, Honoré scorede som den bedste med et minus på 3.46 minutter, står i skærende kontrast til det niveau, de danske U23-ryttere sædvanligvis udfolder sig på internationalt.

Bronze til Finland

Rent faktisk skinnede Danmarks afmagt endnu mere grelt igennem på baggrund af den kendsgerning, at en miniput i nutidens cykelsport som Finland erobrede bronze ved sin eneste deltager, den 21-årige Jaako Häkkinen, som flere af de danske ryttere aldrig havde hørt om.

Medaljedysten på den stærkt kuperede rute udviklede sig til en stor triumf for Schweiz, der ikke alene kunne juble over guldet til den 20-årige Marc Hirschi, men også over at have fire mand i det udbrud på syv, der med 53 km tilbage for alvor fyrede op under udviklingen i løbet, og hvor Honoré også var med.

Offensiven neutraliseredes ganske vist, men schweizerne blev ved med at præge løbet, og mod slutningen skilte Hirschi sig ud sammen med en anden af favoritterne belgieren Bjorg Lambrecht og Häkkinen. På nedkørslen fra rundstrækningens stigning med knap 10 km til mål satsede schweizeren maksimalt og skabte i en håndevending den nødvendige afstand. Han holdt hjem, mens Lambrecht 15 sekunder senere i en meget tæt spurt sikrede sig sølvet.

»Bjorg forsøgte at sætte mig på stigningen, hvor han var den stærkeste, men jeg havde allerede på næstsidste omgang, fornemmet, at jeg var klart bedst på nedkørslen, så jeg sørgede for at holde mig til belgieren hele vejen op til toppen. Og så kastede jeg ellers al forsigtighed over bord, og den taktisk viste sig jo heldigvis at være den rigtige«, lød det fra Marc Hirschi, der har landsmanden Fabain Cancellara som sit store forbillede og fik lysten til kaste sig over cykelsporten, da den berømte schweizer var på toppen.

Både Hirschi og Lambrecht er velkendte skikkelser på den store scene. Schweizeren har i år kørt på Team Sunwebs talentmandskab og er de kommende tre sæsoner at finde på samme arbejdsgivers WorldTour-hold, mens Lambrecht har kørt hele året som professionel på Lotto Soudal, efter at han sidste år blev nr. 2 i Tour de l'Avenir.

Derimod har Jaako Häkkinen opereret på et væsentligt lavere niveau. Han begyndte året på et spansk amatørhold, har de seneste måneder repræsenteret et tilsvarende i Frankrig, Team Ecsel, som han skaffede en flot sejr i søndags. I en duel med den rutinerede estlænder Rein Taaramäe vandt finnen nemlig Tour de Gévaudon Occitanie, da de to nåede sammen til mål 53 sekunder foran de nærmeste konkurrenter.

Med dagens bedrift er der næppe tvivl om, at Jaako Häkkinen får større forhold at udfolde sig under næste år, og den tidligere finske toprytter Joona Lauka, der nu arbejder som manager, sås da også i bronzevinderes følge ved pressemødet.

Kaptajner havde ikke dagen

Den væsentligste årsag til den danske nedtur var, at de to udpegede kaptajner Jonas Vingegaard, der fra næste år bliver professionel på Lotto-Jumbo, og Jonas Gregaard Wilsly, som her i efteråret har kørt på prøve hos Astana, ganske enkelt ikke havde dagen.

Honoré og Bjerg udførte det pålagte job med at bidrage til at gøre løbet hårdt, men da medaljekandidaterne skulle tage over, var de ingen steder at se, og Gregaard satte 5.48 minutter til, mens Vingegaard sluttede 10.49 minutter bagude.