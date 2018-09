Danmarks største medalje-sluger er klar til rollen som hjælperytter Alt handler om Cecilie Uttrup Ludwig, når de danske kvinder i dag jagter hæder ved VM i Østrig.





Danmarks mest medaljevindende kvindelige cykelrytter gennem tiderne ved store internationale begivenheder på både bane og landevej Amalie Dideriksen går ind til dagens 155,5 km lange opgave på den voldsomt udfordrende VM-rute i Østrig i en ganske anden rolle end den, der bragte hende på podiet både sidste år i Bergen og for to sæsoner siden i Doha, da hun som 20-årig oplevede sit bragende gennembrud med sejren i massespurten foran en stribe etablerede stjerner.

Når det går løs i Innsbruck, hvor den hollandske trup anført af den forsvarende mester Chantal Blaak har flere bud på guldet, handler alt på det danske hold om den et år ældre og helt anderledes klatrestærke Cecilie Uttrup Ludwig, og Amalie Dideriksen er da også udmærket klar over, at hendes medaljeudbytte ved dette VM begrænses til sølvet, som hun erobrede i søndags med Boels-Dolmans i holdløbet.



»På mit firmahold er jeg jo vant til at køre for andre, så det har jeg bestemt ingen problemer med. Jeg vil hjælpe Cecilie så meget, jeg overhovedet kan, og jeg synes, det virker som om, hun har benene til selv at kunne sørge for at være med, når det begynder at stramme til«, siger Amalie Dideriksen, der ligesom de øvrige danske kvinder kan se frem til yderligere en tjans i nationaltrikoten ved næste års VM.



Ny disciplin ved næste års VM

Som erstatning for de holdløb, der har været afviklet siden 2012 indføres nemlig i 2019 i Yorkshire en mixed stafet holdkørsel for nationer, og i modsætning til de hidtidige kollektive tempodyster, vil der også blive uddelt de eftertragtede regnbuetrikoter.

Det er meningen, at hvert land stiller med tre mænd og tre kvinder, og de kan hentes både fra U23- og elitekategorien. Mændene kører en omgang på den rundstrækning, hvor det individuelle landevejsløb afvikles. De afløses derefter af den kvindelige trio, som tilbagelægger den tilsvarende distance, og tiden tages på den anden kvindelige rytter over stregen.