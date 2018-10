To tempostærke svogre gør Danmark til nr. 4 i verden ved medaljedysterne i Østrig Kun Holland, Belgien og Australien overgår Danmark i medaljestatistikken fra VM i landevejscykling.

Med superveteranen Alejandro Valverdes triumf i den professionelle elites landevejsløb ved verdensmesterskaberne på landevejene i Tirol nåede Spanien lige netop at blive opført i medaljestatistikken, og selvfølgelig er det guld, som Movistar-kaptajnen tog med sig hjem, det allermest eftertragtede af samtlige de metalbelønninger, der uddeltes i Innsbruck.



I det overordnede medaljebillede gør det imidlertid blot Spanien til en af syv nationer, der fik tilfredsstillet guldhungeren i Østrig med Holland suverænt i top takket være de tre suveræne kvinder Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten og junioren Rozemarijn Ammerlaan.

Tættest på kom Belgien med de to gange guld, som den fænomenale teenager Remco Evenepoel erobrede, og de fem andre lande, der fik en repræsentant øverst på podiet var Australien (Rohan Dennis), Danmark (Mikkel Bjerg), Schweiz (Marc Hirschi), Østrig (Laura Stigger) og så altså Spanien.

Holland urørlig i toppen

Ifølge sædvanlig statistisk fremgangsmåde i den sammenhæng, hvor guld tæller mest, kommer Danmark altså ud af de 10 konkurrencer, som nationerne deltog i, på en fjerdeplads takket være de to tempostærke svogre Mikkel Bjergs og Mathias Norsgaard Jørgensens guld- og bronze-indsats i U23-rytternes enkeltstart.

Holland er urørlig i toppen med tre guld, to sølv og en bronze, Belgien nr. 2 med to guld, to sølv og en bronze, og Australien nr. 3 med en guld og to sølv.

Danmark følges af de tre andre guldnationer Spanien, Schweiz og Østrig, der ikke sikrede sig yderligere medaljer, mens Italien er bedst af de lande, som ikke fik en aktør helt til tops, eftersom det blev til en sølvmedalje og tre af bronze. Frankrig snuppede to sølvmedaljer, Tyskland en enkelt, mens der var to bronze til Canada, en enkelt til Finland og Storbritannien.

Bjerg i rekordforsøg på torsdag i Odense

Det hjemlige cykelpublikums første mulighed for at hylde Mikkel Bjerg bliver torsdag kl. 18, når han på Odense Cykelbane skal søge at slette den danske timerekord på 53,619 km, som den tredobbelte nationale mester i enkeltstart Martin Toft Madsen satte 26. juli i år på den lynhurtige velodrom i den mexicanske by Aguascalientes.

Mikkel Bjerg var kortvarigt indehaver af rekorden, da han i oktober sidste år nåede ud på 52,311 km i Odense, men det overgik Martin Toft tre måneder senere med 53,324 km i Ballerup Super Arena.

Det var den præstation, der gav Martin Toft mod på et forsøg på at overtrumfe englænderen Bradley Wiggins, der 7. juni 2015 sikrede sig verdensrekorden ved at tilbagelægge 54,425 km.

Mikkel Bjerg har tilkendegivet, at han ved det bliver svært at matche landsmandens præstation fra Mexico, men ikke desto mindre kaster han sig ud i rekordjagten.