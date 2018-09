Veteranens jubeldag ledsages af dansk glæde

Set fra et dansk synspunkt var Valverdes styrkedemonstration desværre medvirkende til at spænde ben for det formidable soloangreb, som Michael Valgren kastede sig ud i, da der manglede 20 km. Den 26-årige dansker oparbejdede et forspring på et halvt minut og gik ind til den afsluttende frygtede klatretur, Höttinger Höll – helvedesstigningen med procenter så skrappe, at nogle ryttere måtte af og trække cyklen – med den afstand til forfølgerne.

Men bagfra skilte Valverde sig ud sammen med Bardet, Woods og italieneren Gianni Moscon, og de fangede Valgren en lille km fra toppen. Danskeren fightede fremragende, men kunne ikke følge kvartetten, hvos Moscon siden måtte slippe. Dog lykkedes det Valgren at komme så godt til vejrs i sit eget tempo, at han aldrig brød sammen, og fra toppen med 8 km tilbage havde han fået så meget kontrol over situationen, at han nåede til vejs ende sammen med fem andre, der nøjedes med at sætte 43 sekunder til.

I spurten om 6.-pladsen – Gianni Moscon var nået i mål som nr. 5 med et minus på 13 sekunder – blev Valgren slået af tjekken Roman Kreuziger, men holdt franskmændene Julian Alaphilippe og Thibaut Pinot, portugiseren Rui Costa og spanieren Ion Izagirre bag sig.

Asgreen imponerede atter

Jakob Fuglsang var med blandt de øvrige topnavne indtil Höttinger Höll, og han kom i mål som nr. 20 i en gruppe på 9 mand, der var 1.21 minutter efter Valverde

Løbet leverede et nyt bevis på den imponerende seriøsitet, hvormed 23-årige Kasper Asgreen er gået ind til det eventyr, der åbnede sig for ham, da han fik muligheden som professionel 1. april på det belgiske storhold Quick-Step Floors.