24-årig komet er på en halv sæson stormet frem som en af verdens bedste Den tyske mester Pascal Ackermann slog til i massespurten på 2. etape i WorldTour-løbet Tour of Guangxi, hvor hollænderen Dylan Groenewegen forsvarede førertrøjen.

Efter slet ikke at have vundet i sin første sæson som professionel på højeste niveau har den 24-årige tysker Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) i de seneste seks måneder gennemgået en udvikling, der har ført ham frem til en position som en af de mest succesrige sprintere i international cykelsport.



Det understregede Ackermann på dagens 145,2 km lange 2. etape i det kinesiske WorldTour-løb Tour of Guangxi fra Beihai til Qinzhou, der som ventet mundede ud i endnu en massespurt.

Hovedpersonerne var nogenlunde de samme som i går, men der var byttet om på rollefordelingen, idet den unge tysker efter den indledende fjerdeplads i dag havde nr. 3 og 1 fra i går hollænderne Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) og Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) tættest på sig, da stregen passeredes.

Nu kan Viviani ikke indhentes

Det betyder, at Groenewegen forsvarede sin førertrøje, men samtidig er det en kendsgerning, at hollænderen ikke kan få indfriet sine ambitioner om at nå op på siden af italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors), der topper årets vinderliste med 18 sejre.

Groenewegen blev stående på 14, så selv om han skulle trække sig sejrrigt ud af de tre massespurter, som Tour of Guangxi endnu forventes at byde på, kan han maksimalt nå op på 17.



Pascal Ackermann og Fabio Jakobsen er henholdsvis nr. 2 og 3 i klassementet med et minus på 4 sekunder og har således begge førertrøjen inden for rækkevidde, men skal de nå at erobre den, skal det være i morgen, for fredag vendes der givetvis op og ned på den samlede stilling, når løbets eneste finale på en stigning står på programmet.

Besejrede Michael Mørkøv i Genève

Efter flere fine sekundære placeringer med andenpladsen i Scheldeprijs bag Fabio Jakobsen som den mest attraktive kunne Pascal Ackermann for første gang lade sig hylde som vinder 29. april, da han i spurten på finaleetapen til Genève i Tour de Romandie henviste Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) til andenpladsen.

Derefter er sejrene kommet i en lind strøm, og han noteredes i dag for den 9., hvilket betyder, at han slutter året som det tyske storholds mest vindende foran den slovakiske superstjerne Peter Sagan med 8 og ireren Sam Bennett med 7.

Blandt andet blev Ackermann national mester ved at besejre John Degenkolb (Trek-Segafredo), Max Wahlscheid (Team Sunweb) og André Greipel (Lotto Soudal) i spurten.

6 af førstepladserne er hentet i WorldTour-løb. Foruden den aktuelle drejer det sig om etaper i Tour de Romandie, Critérium du Dauphiné og Polen Rundt - 2 - samt endags løbet London Surrey Classic.

Søren Kragh atter med hovedfeltet hjem

Allerede kort efter starten slap 5 ryttere fri i et udbrud, der strakte sig over det meste af dagens etape, som afvikledes i øsende regnvejr.

Kvintetten bestod af franskmanden Rémi Cavagna (Quick-Step Floors), briten Alex Dowsett (Katusha-Alpecin), ukraineren Andrei Grivko (Astana), Yousif Mirza (UAE Team Emirates) fra De forende Arabiske Emirater og Feng Chung Kai (Bahrain Merida) fra Taipei.

Forspringet nåede aldrig op på meget mere end halvandet minut, og efterhånden som afslutningen nærmede sig, mindskedes lysten til at satse. Den sidste, der gav op, var Cavagna, som blev hentet 4 km fra mål.

113 af de 122 fuldførende ryttere kom i mål i første gruppe, og her befandt sig også løbets eneste danske deltager Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) som nr. 36.

Derimod sagde australieren Richie Porte (BMC), der allerede havde tabt tid i går, farvel og tak og tog således en lidet flatterende afsked med sin hidtidige arbejdsgiver, inden han fra næste sæson repræsenterer Trek-Segafredo.