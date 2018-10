Formstærk ung dansker jagter succes i kinesisk WorldTour-løb Hollænderen Dylan Groenewegen slog til i masspurten på 1. etape i Tour of Guangxi, hvor Søren Kragh Andersen var med hovedfeltet hjem.

I globaliseringens navn tildelte Den Internationale Cykelunion, UCI, straks i den første udgave i 2017 det kinesiske etapeløb Tour of Guangxi WorldTour-status, og den har arrangementet i den gigantiske nations sydlige provins med over 46 millioner indbyggere bevaret også i denne sæson.



Dermed kan den 25-årige hollænder Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo), der susede over stregen som vinder af den 108 km lange 1. etape med start og mål i Beihai, konstatere, at 4 af de 14 sejre, han har hjemført i år, er hentet i begivenheder, som er rangeret i løbshierarkiets fornemste kategori.



I hvert fald rent formelt, for de fleste vil nok være enige om, at dagens triumf i Kina ikke prestigemæssigt kan måle sig med den, hollænderen sikrede sig på 2. etape i Paris-Nice, og slet ikke med de to, han registreredes for på 7. og 8. etape i Tour de France.

Rykker op på siden af Valverde

Men på årets vinderstatistik rykkede Groenewegen med spurtopvisningen i Kina op på en delt andenplads med den spanske verdensmester Alejandro Valverde (Movistar), og ifølge de optimistiske udtalelser, hollænderen fremkom med i kølvandet på hyldesten i Beihai, anser han det ikke for umuligt at nå op på siden af italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors), der topper listen med 18 gevinster.

»Jeg mener, der er fem etaper i dette løb, der ligger til sprinterne, og jeg går efter at vinde dem alle«, sagde Dylan Groenewegen til medierne, og hans vurdering af udfordringernes beskaffenhed fejler ikke noget, hvilket også klart demonstreredes for et år siden, da kappestriden havde en nogenlunde lignende udformning.

Dengang vandt colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) de 3 første og den sidste etape, mens der kun blev levnet en enkelt til Gronewegen.

Skrappe rivaler presser Groenewegen

Fernando Gaviria er færdig for i år, efter at han styrtede for en uge siden på 1. etape i Tyrkiet Rundt, men stadig er der så kvalificeret sprintermodstand til Groenewegen, at han absolut intet får foræret.

I dag var tyskeren Max Wahlscheid (Tem Sunweb), hollænderen Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors), tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) og italieneren Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) tættest på Groenewegen.

Det må desuden formodes, at også en rytter som franskmanden Arnaud Démare (Groupama-FDJ), der på 1. etape måtte nøjes med 7. pladsen, vil være at finde helt fremme i de yderligere massespurter, som givetvis kommer.

Klassementet afgøres på 4. etape

Derimod er det højst usandsynligt, at disse navne vil være at finde i toppen af resultatlisten, når det endelige facit gøres op på søndag.

Ligesom sidste år peger alt nemlig frem mod, at 4. etape fra provinshovedstaden Nanning til Mashan Nogla Scenic Spot bliver altafgørende for det samlede klassement.

Der er ikke tale om nogen voldsom stigning, men eftersom klatreturen sætter punktum for dagens strabadser, vil der givetvis blive skabt anselig spredning.

I 2017 nåede belgieren Tim Wellens og hollænderen Bauke Mollema toppen 4 sekunder foran ireren Nicolas Roche, mens franskmanden Julian Alaphilippe og belgieren Ben Hermans var yderligere 2 sekunder efter.

Den rækkefølge kunne overføres direkte til den samlede stilling, som holdt sig løbet ud, og selv om Gaviria altså på finaleetapen erobrede sin fjerde sejr, sluttede han 4.32 minutter bagude som nr. 50.

Søren Kragh i skrapt selskab

Ingen af de 5 bedst placerede sidste år har taget turen til Kina denne gang, men flere højt profilerede navne er at finde på startlisten, selv om det er meget sent på sæsonen.

Således nærer italieneren Fabio Aru (UAE Team Emirates) ambitioner om i 11. time at rette lidt op på et skuffende år, og hans landsmand Gianni Moscon (Team Sky) viste angrebsiver allerede på 1. etape, da han forsøgte sig i en offensiv sammen med briten Peter Kennaugh (Bora-hansgrohe), som først neutraliseredes med 5 km tilbage.