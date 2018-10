Landstræner efter overvældende succesår: Vi får mange flere glæder i fremtiden Danmarks Cykle Unions landevejschef, Anders Lund, tror på, at sæsonen med de mange triumfer er optakt til endnu flere herlige oplevelser.

Som landstræner i Danmarks Cykle Union med ansvar for landevejen beskæftiger Anders Lund sig året igennem i samarbejde med de hjemlige mandskaber ikke mindst med udviklingen af de evnerige unge himmelstormere, der under hans ledelse jagter international succes i diverse Nations Cup-arrangementer til gavn for både fædrelandet og egne højtflyvende drømme om professionelle eventyr.

Derimod begrænses landstrænerens indflydelse ganske automatisk, når optrædenerne i den rød-hvide trikot udløser erhvervelse af en eftertragtet kontrakt med et af de etablerede firmahold.

Men Anders Lund slipper så langtfra kontakten med hverken debutanterne eller de lidt mere rutinerede, som har fået nye chefer – også fordi han i hvert fald en gang om året vender tilbage i rollen som boss for flere af dem ved eksempelvis verdensmesterskaberne.

Og landstræneren er givetvis en af dem, der fryder sig allermest over, at danske ryttere i den nu næsten overståede sæson har hævdet sig flottere i de største globale udfordringer, end det er set, siden Den Internationale Cykelunion, UCI, indførte en ny verdensorden med først lanceringen af ProTouren i 2005 og siden WorldTouren i 2010.

Hvad danskerne rent konkret har bedrevet, er beskrevet i hosstående artikel, men helt overordnet er der registreret det højeste antal sejre – 44 – i løb på den internationale terminsliste siden 1999, ligesom gevinsterne i de mest prestigemættede begivenheder – WorldTour og i den såkaldte HC-klasse lige under – aldrig har været så talrige som i år siden de ovennævnte ændringer i løbshierarkiet.

Resultater over en bred front

»Vi har alle i dansk cykelsport i adskillige år bekræftet hinanden i, at vi har en fantastisk talentmasse. Men samtidig har vi også opnået et vist ry for at være en nation, hvor vores ryttere topper i U23-kategorien og derefter generelt ikke rigtig kommer videre«, konstaterer Anders Lund.



»Nu tyder alt imidlertid på, at vi har knækket koden til at undgå dette stop. Der leveres over en bred front resultater på højeste niveau, og det af ryttere, der har alderen til stadig at have en lang karriere foran sig. Og ydermere råder vi over en flok af endnu yngre med meget store evner«.

»Derfor tror jeg fuldt og fast på, at vi kan glæde os over, at den succes, vi har set i år med de mange flotte præstationer, er kommet for at blive. Og jeg forventer et 2019, hvor vi får mindst lige så store oplevelser at glædes over som dem, vi kan se tilbage på i år«.

Michael Valgrens (Astana) imponerende og sejrrige WorldTour-opvisninger i Omloop Het Nieuwsblad og Amstel Gold Race samt Mads Pedersens (Trek-Segafredo) andenplads i Flandern Rundt – hvor det i øvrigt ind imellem glemmes, at Valgren faktisk blev nr. 4 – satte tidligt barrieren særdeles højt, og der er den blevet liggende helt frem til Søren Kragh Andersens (Team Sunweb) vellykkede solosatsning i Paris-Tours 7. oktober.

»Jeg kan mærke på de henvendelser, jeg får fra forskellige sportsdirektører, at der er en markant stigning i interessen for de unge danskere, og det er da helt oplagt, at det skyldes de resultater, som er opnået af Michael Valgren, Magnus Cort, Mads Pedersen, Søren Kragh Andersen og de andre«, fastslår Anders Lund.

Selvforstærkende succes

»Internt blandt danskerne føler jeg mig ret sikker på, at der er opstået en selvforstærkende faktor. De kender jo hinanden alle sammen og bliver indbyrdes ansporet af de andres succes. Den ene vil ikke stå tilbage for den anden, for de har i deres tid på landsholdet fået en klar fornemmelse af, at de er nogenlunde jævnbyrdige. Så når den ene kan, strenger den anden sig ekstra an«.

I den forgangne sæson har Niklas Eg og Kasper Asgreen haft WorldTour-debut hos henholdsvis Trek-Segafredo og Quick-Step Floors, mens det indtil videre står fast, at i hvert fald 21-årige Jonas Vingegaard i 2019 forlader Team coloQuick for at prøve lykken hos det hollandske Team Jumbo – Lotto forsvinder fra navnet - ligesom den ét år ældre Casper Pedersen, efter at det irske 2. divisionshold Aqua Blue Sport er lukket, er så varmt et navn, at Team Sunweb har skrevet kontrakt med ham til udgangen af 2021.