Bossen for verdens stærkeste hold: Logisk at give ung dansker chancen 21-årige Mikkel Frølich Honoré bliver professionel hos Deceuninck-Quick Step, og dermed er 18 danske ryttere næste sæson i aktion på WorldTouren.

Ikke alene har den 21-årige dansker Mikkel Frølich Honoré sikret sig en drømmekontrakt med verdens stærkeste cykelmandskab Deceunick-Quick Step for de kommende to sæsoner – han har også allerede fået rosende ord med på vejen af det belgiske kollektivs magtfulde manager Patrick Lefevere.

»Mikkels kvaliteter, talent og modenhed er ikke kun kommet til udtryk i U23-sammenhæng. Han har også vist disse egenskaber, når han har dystet mod professionelle i løb som Grand Prix d’Isbergues og Binche-Chimay-Binche, der var alt andet end nemme opgaver«, siger den belgiske boss i en pressemeddelelse fra holdet.

»Derfor var det også for os et logisk skridt at tilbyde ham en professionel kontrakt, og vi ser frem til et frugtbart samarbejde i det kommende par sæsoner«.

Har kørt 7 endags løb for Quick-Step Floors

Generelt har den unge dansker imponeret i de 7 endags løb, han nåede at køre for Quick-Step Floors, efter at han indledte sin prøvetid på holdet 1. august.

Umiddelbart efter var han ganske vist en del af det danske landshold, der deltog i Tour de l’Avenir, ligesom han optrådte i den rød-hvide trikot ved U23-VM i slutningen af september, hvor han blev bedste dansker som nr. 21.

I Grand Prix d’Isbergues lige før VM og Binche-Chimay-Binche umiddelbart efter, som Lefevere henviser til, blev Mikkel Frølich Honoré henholdsvis nr. 12 og 11, men det er næppe så meget selve resultaterne som den kendsgerning, at danskeren udfyldte det job, han var sat til at løse, i samtlige 7 starter, som han i øvrigt alle fuldførte.

Kontrakten var ingen selvfølge

En lærlingeperiode som den, Mikkel Frølich Honoré nu har været igennem, udløser langt fra altid en professionel kontrakt, og eksempelvis må ungareren Barnabas Peak, der har kørt på samme betingelser som danskeren hos Quick-Step Floors, nu fortsætte karrieren på det hollandske 3. divisionshold SEG Racing Academy.

»Jeg har haft nogle fantastiske måneder på Quick-Step Floors, hvor jeg har lært en masse, men jeg vovede ikke at tro på, at det ville føre til en kontrakt«, siger en jublende glad Mikkel Frølich Honoré.

»Nu ser jeg frem til den kommende tids træningssamlinger med holdet og til at få arbejdet så hårdt her i vintermånederne, at jeg i 2019 kan indfri forventningerne«.

Har glimrende erfaringer med to andre danskere

Mikkel Frølich Honoré har i den nu overståede sæson repræsenteret Bjarne Riis’ og Lars Seiers Team Waoo, og han sejrede i slutningen af maj i Circuit de Wallonie – i øvrigt med holdkammeraten Niklas Larsen på andenpladsen 7 sekunder bagude.

Inden tiden på Team Waoo kørte Mikkel Frølich Honoré i 2 sæsoner for det andet belgiske WorldTour-hold Lotto Soudals U23 mandskab, ligesom han i 2014 imponerende ved at vinde landevejsløbet ved ungdoms OL i Kina.