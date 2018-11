Storfavorits bragende nedtur skaber fornyet spænding om EM-opgør Om tre måneder kæmpes der i Bogense om verdensmesterskabet i cykelcross, men først gælder det EM-titlen i det sydlige Holland.

Havde det ikke lige været for en fuldstændig uventet, men total nedtur for den alsidige hollandske cykelbegavelse Mathieu van der Poel i torsdags, ville næppe ret mange have sat spørgsmålstegn ved hans status som superfavorit, når han i morgen på hjemmebane i Rosmalen ved s’Hertogenbosch skal søge at genvinde sit europæiske mesterskab i cykelcross.

Den 23-årige hollænder, der fra 1. januar får danske Lasse Norman som holdkammerat på det belgiske Corendon-Circus-mandskab, var siden sæsonstarten i begyndelsen af oktober og indtil i torsdags stormet fra den ene triumf til den anden.

Selv ikke hans vante værste rival, den jævnaldrende belgiske, tredobbelte verdensmester Wout van Aert formåede at matche van der Poel, men i crosselitens dyst i Oudenaarde med den berygtede, brostensbelagte Koppenberg-stigning som det centrale punkt, kom hollænderen som lyn fra en klar himmel ud for et bragende sammenbrud midt i denne uge.

Frygter ikke en gentagelse

Van der Poel gik helt bag af dansen og sluttede som nr. 21 med et minus på mere end 4 minutter til den sejrende belgier Toon Aerts, der på podiet fik selskab af landsmændene Michael Vanthourenhout og Wout van Aert, mens hollænderen blankt erkendte, at han oplevede en uforklarlig offday.

»Jeg kunne med det samme mærke, at jeg var helt ved siden af mig selv. Det er første gang i denne sæson, jeg har haft den følelse, men det er bestemt ikke sådan, at jeg frygter, situationen skal gentage sig, når der står EM-medaljer på spil«, sagde van der Poel til de belgiske medier efter nederlaget.

Alle ekspertvurderinger peger da også fortsat på, at Mathieu van der Poel vil sætte rivalerne på plads på den hurtige rute i det sydlige Holland, men helt udelukkes kan det nu ikke, at hollænderens form så småt er ved at være for nedadgående, efter at han i sommer ligesom van Aert satsede kraftigt på landevejen.

Sprang de første World Cup-afdelinger over

I begyndelsen af august tronede van der Poel på podiet ved EM på landevej i Glasgow, da han snuppede sølv for næsen af van Aert, men ingen af de to crossspecialister var dog i stand til at hindre italieneren Matteo Trentin i at suse af sted med guldet.

Mathieu van der Poel sprang de to første World Cup-afdelinger i cykelcross over, fordi han ikke mente, at en tur til USA i slutningen af september passede ind i hans planlægning. I stedet blev han i Europa og kørte den ene sejr i hus efter den anden – lige indtil i torsdags.

I van der Poels fravær sikrede Toon Aerts sig 2 World Cup-sejre i USA – begge gange foran Wout van Aert, der, selv om han er noteret for en enkelt sejr, i modsætning til hollænderen endnu mangler at levere overbevisende prøver på de exceptionelle kvaliteter, der tre år i træk har sendt ham til tops ved verdensmesterskaberne.

Van der Poel sejrede i Bogense sidste år

Wout van Aert har da heller ikke lagt skjul på, at det netop er erobringen af en fjerde VM-titel, der er sæsonens store mål, og her kommer Bogense afgørende ind i billedet.

Den nordfynske købstad er nemlig vært for verdensmesterskaberne 2. og 3. februar, og alle de aktuelle hovedpersoner ved EM i Holland, kender til de forhold, der venter dem, når det om tre måneder på Fyn handler om den globale hæder.

Crossstjernerne gæstede nemlig Bogense i november sidste år, da en World Cup-afdeling stod på programmet. Dengang var Mathieu van der Poel i sit es, idet han lagde Wout van Aert og Toon Aerts henholdsvis 8 og 9 sekunder bag sig, og han fortsatte siden succesrigt og sikrede sig den overordnede gevinst.

Belgierne topper i World Cup-stillingen

I denne sæson er der foreløbig kun afviklet 3 af de i alt 9 World Cup-afdelinger, og sammenlagt har Toon Aerts taget spidsen med 225 point foran sine to landsmænd Wout van Aert og Quentin Hermans med henholdsvis 210 og 175.

Mathieu van der Poel er helt nede som nr. 23, men da han for 2 uger siden mødte op i den schweiziske hovedstad Bern til 3. afdeling, slog han til med det samme og scorede de 80 point, som en førsteplads indbringer.