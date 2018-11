Populær stjerne risikerer lussing på 3 millioner kr., men kan jagte nyt job trods kontraktbrud Den tredobbelte belgiske crossverdensmester Wout van Aert har fået tilladelse af UCI til at forhandle med ny arbejdsgiver på landevejen.

Vinderen af årets PostNord Danmark Rundt, den tredobbelte verdensmester i cykelcross Wout van Aert, har ifølge sin advokat Walter van Steenbrugge nu fået grønt lys fra Den Internationale Cykleunion, UCI, til at finde sig en ny arbejdsgiver på landevejen i næste sæson, selv om han i slutningen af september brød den kontrakt med det belgiske selskab Sniper Cycling, som gjaldt til udgangen af 2019.

»Vi har fra UCI’s juridiske afdeling modtaget en officiel melding om, at Wout med det samme er fri til at forhandle med et nyt firmahold, så han kan være sikker på at være med fra landevejssæsonens start næste år«, siger van Steenbrugge ifølge belgiske medier.

»Den eneste betingelse er, at alt skal være på plads inden 31. december, og derfor går vi nu i gang med at undersøge de muligheder, der er«.

»Wout er meget lettet over denne udvikling, for han har været gennem en lang periode med uvished om, hvad fremtiden vil bringe«.

Nægtede at fortsætte hos den hidtidige arbejdsgiver

Den 24-årige belgier, der er superpopulær i hjemlandet, repræsenterede 2. divisionsholdet Veranda´s Willems-Crelan, da han i sommer boltrede sig så succesrigt på de danske landeveje.

Bestræbelserne på at videreføre mandskabet under nye former tog fart under PostNord Danmark Rundt, og i den forbindelse ragede van Aert uklar med den tidligere Flandern Rundt-vinder Nick Nuyens, hvis selskab Sniper Cycling stod for driften af Veranda’s Willems-Crelan.

Van Aert følte, at han slet ikke blev orienteret om, hvad der skulle ske, og da han præsenteredes for den kendsgerning, at Nuyens agtede at indgå et samarbejde med det hollandske Team Roompot, nægtede stjernen at medvirke.

Uoverensstemmelserne udartede i en grad, så van Aert ganske enkelt rev sin kontrakt med Nuyens i stykker, og denne fik således ikke sit topnavn med ind i den ny hollandsk-belgiske alliance Roompot-Charles.

Vejen er banet for landevejseventyret

Meget tyder på, at vejen med UCIs stillingtagen nu er banet for, at Wout van Aert i 2019 tørner ud på landevejen for det hollandske WorldTour-kollektiv Team Jumbo, som også får den danske debutant Jonas Vingegaard på lønningslisten.

Selv om UCI ifølge Walter van Steenbrugge har sagt god for, at van Aert kan søge nyt job, er situationen omkring hans forhold til Sniper Cycling dog langt fra afklaret.

Nick Nuyens’ advokater har tidligere tilkendegivet, at de kræver cirka 3 millioner kroner i kompensation for kontraktbruddet, men der er næppe tvivl om, at Sniper Cycling havde forventet, at UCI ville bremse belgierens landevejsaktiviteter, indtil der var fundet en ordning mellem parterne.

Foreløbig gælder det cross-udfordringerne

Hvornår Wout van Aert begiver sig ud på landevejen næste år, vides endnu ikke, men et kvalificeret gæt lyder på det første europæiske WorldTour-løb Omloop Het Nieuwsblad 2. marts – styrkeprøven som Michael Valgren i år trak sig serjrrigt ud af.

Foreløbig har belgieren nogle måneder tilbage af crossudfordringerne, som kulminerer, når han 3. februar i Bogense skal søge at blive verdensmester for fjerde år i træk.

Hidtil i denne vinter har van Aerts et år yngre hollandske rival Mathieu van der Poel fremstået som den dominerende skikkelse i den terrængående disciplin, mens det har knebet for belgieren ganske at indfri forventningerne.

Den internationale elite tørner sammen igen på lørdag 17. november i tjekkiske Tabor, når den 4. af vinterens i alt 10 World Cup-afdelinger står på programmet.

Den gennemgående sæsonkonkurrence føres af belgieren Toon Aerts med 225 point, foran van Aert med 210. Van der Poel vandt den seneste afdeling i Bern, men stillede ikke op i de to første i USA og er derfor sammenlagt helt nede som nr. 22 med 80 point.