Manden, der sendte Jakob Fuglsang og Co. ud i dyb dopingkrise, er tilbage i jubelrolle Kasakheren Ilya Davidenok, der i 2014 var med til at skabe store problemer for Astana, har overtaget førertrøjen i det kinesiske Tour of Fuzhou.

Som nykåret national mester og med udsigt til et job på hjemlandets storhold Astana syntes den 22-årige kasakher Ilya Davidenok i 2014 at have en uhyre lovende fremtid foran sig.

Men så ramlede hans verden fuldstændig sammen, da en dopingprøve taget 27. august efter 4. etape i Tour de l’Avenir fra Saint Vulbas til Plateau de Solaison viste sig at indeholde spor af anabolske steroider.

Den unge kasakher havde ellers imponeret ved at nå alene til mål foran siden så berømte rivaler som hollænderen Sam Oomen, colombianeren Miguel Angel Lopez og franskmanden Pierre Latour, men den bedrift var værdiløs, da det endelige resultat af analysen i begyndelsen af oktober stadfæstede tilstedeværelsen af forbudte stoffer i urinen.

Astanas WorldTour-status var i fare

Ikke alene kostede det Ilya Davidenok, der dengang kørte på prøve for WorldTour-mandskabet, to års karantæne, men hans forseelse truede længe med at rive tæppet væk under Astana og dermed også holdets danske topnavn Jakob Fuglsang, der i 2013 var skiftet til det kasakhiske kollektiv.

For Davidenoks overtrædelse af reglementet fulgte i kølvandet på, at brødrene Valentin og Maxim Iliynskiy – vinder af Liège-Bastogne-Liège to år tidligere – havde begået en tilsvarende brøde. Ydermere fældedes også Davidenoks jævnaldrende landsmand Artur Fedosseyev, der kørte på Astanas kontinentalhold, og denne voldsomme ophobning af sager sendte Fuglsang og Co. ud i en alvorlig krise.

Der blev kæmpet længe og indædt fra den kasakhiske ledelses side for at beholde WorldTour-licensen, og selv om den i første omgang blev inddraget, lykkedes det efter adskillige måneder i uvished Astana at bevare sin status, men det skete bestemt ikke uden skrammer i lakken.

Andenplads på etapen rakte til førertrøjen

Nu er Ilya Davidenok så atter fremme i forreste række – om ikke på den største internationale scene rent sportsligt så dog i en sammenhæng, hvor han atter har mulighed for et millionpublikum

I dag erobrede den 26-årige kasakher nemlig den gule førertrøje på den 97 km lange 3. etape i det kinesiske Tour of Fuzhou med start og mål i Lianjiang ved at besætte andenpladsen i spurten efter hollænderen Ivar Slik (Monkey Town Continental Team), da de to nåede til mål sammen med australieren Benjamin Dyball (St. Gerorge).

Davidenok har ført en omflakkende tilværelse, siden han vendte tilbage efter karantænen midt i oktober 2016. Han har kørt for flere asiatiske kontinentalmandskaber, og siden 29. juni i år har han været på lønningslisten hos det kinesiske Beijing XDS.

Den lokale helt mistede førertrøjen

Kasakheren blev også nr. 2 på 1. etape i Tour of Fuzhou efter den lokale helt Xianjing Lyu (Hengxiang), der nu er nede på tredjepladsen sammenlagt med et minus på 21 sekunder, men den 20-årige kineser fører stadig ungdomskonkurrencen.

Tættest på Davidenko er Benjamin Dyball, der er 12 sekunder bagud og ligesom kineseren, kasakheren og eritreeren Hanibal Tesfay var med hjem i det afgørende udbrud på 1. etape.

I dagens styrkeprøve befandt Xianjing Lyu sig i den gruppe på 36 ryttere, der satte 15 sekunder til, mens Tesfay mistede 47 sekunder. Det betyder, at sidstnævnte i klassementet blev passeret af landsmanden Yacob Debesay, der på 4. pladsen er 58 sekunder efter, mens Tesfay som nr. 5 har sat yderligere 1 sekund til. Eritreas landshold er fortsat bedst af de 22 mandskaber, der deltager i løbet.

Dagens vinder har også triumferet i Danmark

For den 25-årige Ivar Slik er der tale om den første sejr som professionel, og hollænderen er dermed på linje med de to tidligere etapevindere Xianjing Lyu og Leon Rohde fra det tyske banelandshold, som slog til på 2. etape.

Hollænderen betragtedes i juniortiden som et særdeles lovende talent, og han imponerede således også på danske landeveje, da han i 2011 vandt Grand Prix Danmark sammenlagt 9 sekunder foran Søren Kragh Andersen - den afstand, der skilte dem som nr. 1 og 2 på løbets 7,7 km enkeltstart i Herning..