Fænomenalt multitalent fortsætter sin suveræne færd frem mod den ultimative succes i Bogense Den 23-årige hollænder Mathieu van der Poel fejrer endnu en World Cup-triumf og har nu vundet 13 af sine 14 starter i denne cykelcross-sæson.

Med sin 13. sejr i 14 starter denne vinter understregede det 23-årige hollandske fænomen Mathieu van der Poel sin status som den internationale cykelcross-scenes overdådigt suveræne hovedperson, da den femte af sæsonens ni World Cup-afdelinger stod på programmet i Koksijde.

På den traditionsrige rute med de udmarvende sandstrækninger i den belgiske kystby tilkæmpede den unge hollænder sig en endnu mere dominerende rolle end tidligere, da han allerede på den første af de ni runder lagde sig i front for aldrig siden at være truet.

Van der Poel passerede målstregen 25 sekunder foran sin evige rival, den tredobbelte belgiske verdensmester Wout van Aert, mens dennes landsmand og nr. 1 sammenlagt i World Cup Toon Aerts var yderligere 23 sekunder bagud på tredjepladsen.

Står stærkt rustet til VM i Bogense

Efter denne første halvdel af sæsonen synes Mathieu van Der Poel at stå stærkt rustet til at støde vinderen af årets PostNord Danmark Rundt Wout van Aert fra den globale trone, når det den første søndag i februar gælder verdensmesterskaberne i Bogense.

Her mødtes de to også for et år siden, da den nordfynske by var hjemstad for et World Cup-arrangement, og dengang var det i øvrigt også dagens tre frontfigurer, der besatte podiepladserne i nøjagtig den samme rækkefølge som i Koksijde.

Når Mathieu van der Poel og Co. møder op i Bogense om lidt over to måneder, er World Cuppen afsluttet ugen inden, men her får hollænderen uhyre svært ved at gentage sidste sæsons samlede gevinst.

Det skyldes først og fremmest hans fravalg af de to første afdelinger i USA, som simpelthen kom for tæt på en krævende satsning først på landevejen, der bl.a. indbragte ham et nationalt mesterskab samt sølv ved europamesterskaberne, og siden på mountainbike - disciplinen, han satser på i olympisk sammenhæng – hvor han sluttede som nr. 2 i World Cup.





To andre dyster om den samlede World Cup-sejr

For mens Wout van Aert og Toon Aerts ligesom alle andre i øjeblikke synes chanceløse på crossløjperne over for Mathieu van der Poel, er det efter alt at dømme de to førstnævnte, der skal afgøre kampen om den samlede World Cup-sejr mellem sig.

Toon Aerts, der vandt de to afdelinger i USA, fører fortsat med 350 point mod 328 til Wout van Aert, mens Mathieu van der Poel efter sine tre sejre på stribe ikke er nået højere op end syvendepladsen med 240 point.

Kun hvis Aerts og van Aert går fuldstændig ned, synes hollænderen at have en mulighed for at overtrumfe dem, eftersom pointsystemet blot byder på beskedne forskelle med 80 point til nr. 1, 70 til nr. 2, 65 til 3 og så fremdeles i hver afdeling.

På træningslejr med dansker i Spanien

Næste World Cup-kappestrid afvikles 23. december i Namur, og den mellemliggende tid bruges af flere af rytterne til træningslejre sydpå.

Således drager Mathieu van der Poel til Spanien, og her får han selskab af blandt andre Lasse Norman, når denne har overstået sine World Cup-optrædener på velodromen i Berlin i den kommende weekend.

Det belgiske mandskab Corendon-Circus, som den tredobbelte danske OL-medaljevinder har skrevet kontrakt med for den kommende sæson, og hvor Mathieu van der Poel er den store stjerne, forbereder ved Middedlhavet generelt sin debut i den internationale 2. division på landevejen og van der Poel specifikt den resterende del af cross-sæsonen.

Kun nr. 1 i en af de tre gennemgående konkurrencer