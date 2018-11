Vinterens brandvarme succesnavn skaber spændende muligheder for dansk OL-helt i nyt job Arrangørerne står i køb for at få Lasse Normans ny holdkammerat Mathieu van der Poel - og dermed også danskeren - med i en stribe af forårets mest prestigemættede landevejsløb.

Mens den tredobbelte OL-medaljevinder Lasse Norman samen med sine landsholdskammerater gør klar til sæsonens tredje World Cup i banecykling, som indledes fredag i Berlin, skærpes interessen i høj grad om den 26-årige danskers kommende landevejshold det belgiske 2. divisionsmandskab Corendon-Circus.

Den intense bevågenhed skyldes først og fremmes, at det exceptionelle hollandske multitalent Mathieu van der Poel indgår i truppen, og hans tilstedeværelse ser nu ud til at skulle få en særdeles positiv indflydelse også på Lasse Normans karriere, når den skal udfoldes i den fri luft, efter at han har repræsenteret Danmark ved VM på velodromen i den polske by Pruszkow fra 26. februar til 3. marts.

Ved de seneste ugers præsentationer af ruterne for diverse belgiske storløb i foråret, er Mathieu van der Poels navn nemlig dukket op igen og igen som en særdeles eftertragtet deltager. Og det handler vel at mærke om begivenheder som blandt andet WorldTour-arrangementerne E3 BinckBank Classic (tidligerer E3 Harelbeke), Dwars door Vlaanderen og Gent-Wevelgem henholdsvis 29. og 31. marts samt 3. april.

Amstel Gold Race siger også velkommen

Desuden spøger også klassikerne Flandern Rundt 7. april og Paris-Rouibaix 14. april, og i dag kunne den hollandske avis Algemeen Dagblad så citere løbsdirektøren for Amstel Gold Race Leo van Vliet for, at Corendon-Circus er sikker på at modtage et wildcard til den hollandske WorldTour-kappestrid 21. april, hvis Mathieu van der Poel er interesseret i at stille op.

I disse kolde vintermåneder hersker der således ingen tvivl om, at sæsonens totalt dominerende crossrytter er det mest brændende varme på den internationale scene.

Og det skyldes naturligvis, at han opererer så overdådigt både i den disciplin, hvor hans overordnede satsning lige nu foregår, og på mountainbike, der er målet for hans olympiske drømme, samt på landevejen, hvor han har meldt ud, at han er klar til at prøve sig selv maksimalt af i foråret.

Mathieu van der Poel er den centrale skikkelse

Det er denne sidstnævnte del af den 23-årige hollænders aktiviteter, der kan bane vejen for et spændende eventyr også for Lasse Norman, som ser ud til at få en nøglerolle i Corendon-Circus’ bestræbelser på at yde van der Poel optimal støtte i opgaverne på landevejen.

Brødrene Christoph og Philip Roodhooft, der er mændene bag det belgiske kollektiv, lægger ikke skjul på, at næste sæsons avancement til den næstbedste internationale kategori på landevejen efter 10 år i 3. division, udspringer af ønsket om at give Mathieu van der Pool chancen for stille sine evne til skue i de mest prestigemættede udfordringer.

Og allerede nu viser det sig altså, at hvor mange andre mandskaber må svæve i uvished omkring deres deltagelse i de store løb, er Corendon-Circus sikret medvirken alene i kraft af Mathieu van der Poel, hvilket så igen smitter af på Lasse Norman.

Har ikke brug for bjergryttere

»Nu er det ikke sådan, at Mathieu kører en fuld sæson på landevejen, for på et tidspunkt kaster han sig over mountainbike med henblik på at sikre sig kvalifikation til OL i Tokyo«, udtaler Christoph Roodhooft til det franske medie directvelo.com.

»Men vi bestræber os på at samle et landevejshold, der passer lige netop til de løb, som Mathieu agter at satse på. Det betyder blandt andet, at vi absolut ikke er interesserede i bjergryttere, for vi nærer ingen intentioner om at starte i løb, der appellerer til den slags evner«.