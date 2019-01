Rutinerede og stærke Michael Mørkøv må dæmpe sin ivrige 18-årige makker i udmarvende åbningsjagt

Fakta Seksdagesløbet Stillingen efter første dag 1.Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland 42 point, 2. Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen 37, 3. Achim Burkart, Tyskland, Matias Malmberg 28, 4. Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien 28, 5. Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester 22, 6. Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv 14. 1 omg. tilbage 7. Andreas Kron-Andreas Stokbro 8. 2 omg. tilbage 8. Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen 3. 3 omg. tilbage 9. Bartosz Rudyk-Szymon Krawczyk, Polen 10. 5 omg. tilbage 10. Melvin van Zijl-Roy Pieters, Holland 12, 11. Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig 3. 6 omg. tilbage 12. Andreas Oddli, Norge-Sebastian Lander 7, 13. Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland 2. 7 omg. tilbage 14. Sebastian Schmiedel-Moritz Malcharek, Tyskland 12. 9. omg. tilbage 15. Raymond og Michel Kreder, Holland 7. 11 omg. tilbage 16. Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland 7.

Ladies Cup 1. Rebecca Raybould-Jess Roberts, Storbritannien 28 point, 2. Lauren Dolan-Jenny Holt, Storbritannien 23, 3. Ellie Russel-Anna Docherty, Storbritannien 21.

Amatører 1. Oskar Palm, Sverige-Martin Mollerup 13 point, 2. Anders Fynbo-Arne Birkemose 8, 3. Philip Mathiesen-Gustav Wang 7, 4. Benjamin Hertz-Adam Holm Jørgensen 7, 5. Marcus Sander Hansen-Frederik Egehus 6, 6. Oliver Heine-Frederik Erringsø 6, 7. Mathias Larsen-Kristian Egholm 2, 8. Carl Frederik Bevort-Frederik Bjørn Sørensen 1, 9. Lucas Gude-Marckus Njor 0. De øvrige par er fra 1 til 15 omgange efter.

Mini 1. Thomas Storm-Magnus Ritz 11 point. 1 omg. tilbage: 2. Conrad Haugsted-Noah Wulff 13, 3. Patrick Frydkjær-Marius Holbolt 5.

I en udmarvende åbningsjagt, der med sine 75 minutter i hårdhed overtrumfer alt, hvad rytterne ellers præsenteres for på europæiske vinterbaner, bestod den 18-årige debutant i par nr. 7 Oliver Wulff Frederiksen med glans sin første eksamen i det 57. københavnske seksdagesløb.

Der var klar pil opad i bedømmelsen fra hans 15 år ældre makker, den tidligere verdensmester i parløb og gennem en halv snes sæsoner en institution i den legendariske dannebrogsklædte konstellation Michael Mørkøv.

»Jeg er fint tilfreds med forløbet af åbningsjagten, og der var ikke på noget tidspunkt optræk til svaghedstegn hos Oliver«, fastslår Michael Mørkøv.

»Tværtimod måtte jeg lægge en dæmper på ham et par gange, hvor jeg kunne mærke, at han sprudlede for at angribe«.

»Men der er ingen grund til at spille med musklerne fra starten, for der vil altid være en risiko for, at nogle af de andre rotter sig sammen, hvis de synes, vi bliver for dygtige«.

Stort smil hos teenageren i par nr. 7

Der var stort smil på hos Oliver Wulff Frederiksen efter de strabadser, som hos flere af rivalerne havde efterladt sig spor, der tangerede udmattelse.

»Jeg er glad for, at jeg kom så godt gennem åbningsjagten«, lyder det fra teenageren i par nr. 7.

»Jeg sagde undervejs til Michael, at jeg havde gode ben, men jeg forstår godt, at han manede lidt til forsigtighed. Han ved, hvordan tingene skal gribes an, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at han sørger for at bringe mig så godt igennem løbet som muligt«.

Sejr i denne første, lange jagt blev det dog ikke til for danskerne, da Michael Mørkøv i spurten blandt de seks par, der sluttede på omgangshøjde, måtte se sig slået af Wim Stroetinga, som er den hurtigste i duoen med landsmanden Yoeri Havik.

4 par med på omgangshøjde i front

De øvrige fire par, som ikke tabte terræn i disse indledende 75 minutter, var de tre dansk-tyske Matias Malmberg-Achim Burkart, Marc Hester-Theo Reinhardt og Jesper Mørkøv-Christina Grasmann samt belgierne Kenny De Ketele-Moreno De Pauw.

Bemærkelsesværdigt fint kom ligeledes de to unge Riwal Readynez-ryttere Andreas Kron og Andreas Stokbro fra start ved kun at sætte en enkelt runde til.

Derimod kan det nok være, at adskillige andre fik kærligheden at føle fra første færd.

Mest opsigtsvækkende var det faktisk, at de to rutinerede østrigere Andreas Graf og Andreas Müller satte 5 runder til, og helt bagude sluttede den polsk-tyske konstellation Adrian Teklinski-Lucas Liss, som sluttede 11 omgange bag de førende.

Tre danskere er afhængige af tyskere

De tre danskere med tyske makkere – den mest rutinerede hjemlige vinterbanerytter Marc Hester med verdensmesteren Theo Reinhard, erfarne Jesper Mørkøv med Christian Grasmann og 18-årige Matias Malmberg med Achim Burkhart – demonstrerede i denne indledende fase både vilje og evne til at være med helt i front.

Og rent faktisk synes denne danske trios videre skæbne i høj grad at være afhængig af udlændingens holdbarhed.