Københavns seksdagesløb: For tidlig fødsel og uventet hurtig helbredelse sender toppar til start

fakta Seksdagesløb Feltet i det 57. københavnske seksdagesløb fra 31. januar til 5. februar ser således ud: Par nr. 1 Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland Par nr. 2 Melvin van Zijl-Roy Pieters, Holland Par nr. 3 Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig Par nr. 4 Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander, Danmark Par nr. 5 Sebastian Schmiedel-Moritz Malcharek, Tyskland Par nr. 6 Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland Par nr. 7 Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen, Danmark Par nr. 8 Achim Burkart, Tyskland-Matias Malmberg, Danmark Par nr. 9 Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester, Danmark Par nr. 10 Bartosz Pudyk-Szymon Krawczyk, Polen Par nr. 11 Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland Par nr. 12 Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen Par nr. 13 Raymond Kreder-Michel Kreder, Holland Par nr. 14 Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv, Danmark Par nr. 15 Andreas Kron-Andreas Stokbro, Danmark Par nr. 16 Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien

Danske seksdagesvindere 1.Palle Lykke 21, 2. Gert Frank 20, 3. Kay Werner Nielsen 14, 4. Jens Veggerby 13, 5. Michael Mørkøv 13, 6. Alex Rasmussen 11, 7. Jimmi Madsen 9, 8. Freddy Eugen 9, 9. Hans-Henrik Ørsted 8, 10. Evan Klamer 3, 11. Ole Ritter 3, 12. Tayeb Braikia 2, 13. Jakob Piil 2, 14. Lasse Norman 2. Desuden har følgende vundet hver en enkelt gang: Marc Hester, Jesper Mørkøv, Michael Marcussen, Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Kim Eriksen, Willy Falck Hansen, Knud Lynge, Werner Grundahl, Arne W. Pedersen og Niels Marius Andersen.

De seneste 10 års vindere 2018: Michael Mørkøv-Kenny De Ketele 2017: Michael Mørkøv-Lasse Norman 2016: Alex Rasmussen-Jesper Mørkøv 2015: Michael Mørkøv-Alex Rasmussen 2014: Robert Barto-Marcel Kalz 2013: Michael Mørkøv-Lasse Norman 2012: Iljo Keisse-Marc Hester 2011, 2010, 2009: Michael Mørkøv-Alex Rasmussen.

Egentlig var det slet ikke meningen, at de rutinerede belgiere Kenny De Ketele og Moreno De Pauw i morgen aften skulle have stået på startlinjen i det københavnske seksdagesløb.

Førstnævnte styrtede i begyndelsen af måneden under det tilsvarende arrangement i Rotterdam og brækkede kravebenet, mens De Pauw ventede familieforøgelse midt under aktiviteterne i Ballerup Super Arena, så belgierne syntes ude af billedet.

Men 27-årige De Pauw blev far to uger tidligere end forudset, og hans seks år ældre landsmand kom sig væsentligt hurtigere end ventet oven på den ublide medfart i Holland, og de københavnske arrangører var ikke længe om at slå til, da muligheden for at præsentere den belgiske topkonstellation pludselig meldte sig.

Sidste års vindere starter hver for sig

Dermed er begge vindere af sidste års hjemlige seksdagesløb atter at finde i feltet, men med hver sin makker.

Kenny De Ketele indgik i par nr. 7 med begivenhedens danske superstjerne Michael Mørkøv, mens De Pauw sammen med hollænderen Yoeri Havik var ene om at kunne udfordre den dansk-belgiske duo.

De Ketele-Mørkøv sejrede med 313 point, mens De Pauw-Havik på omgangshøjde havde scoret 297, og først 7 runder bagude fulgte Marc Hester og tyskeren Leif Lampater på tredjepladsen med 225 point.

Belgiere genforenes på den danske bane

I øvrigt bliver der for De Keteles og De Pauws vedkommende tale om en genforening, eftersom den tilsyneladende ubrydelige konstellation splittedes sidste sommer.

De Ketele, der har et stort ord at skulle have sagt i belgisk banecykling, bekendtgjorde, at han med henblik på OL i Tokyo agter at satse på den 22-årige Robbe Ghys som makker.

Sammen med Moreno De Pauw havde De Ketele erobret VM-bronze i parløb 2017, ligesom de var strøget til tops i seksdagesløbene i London (2015 og 2016), Berlin (2016), Amsterdam (2016), Gent (2017) og Rotterdam (2018).

De Ketele vandt EM-guld med Robbe Ghys

Men ved de seneste verdensmesterskaber for 11 måneder siden i hollandske Apeldoorn blev det kun til en beskeden 8. plads, og det foranledigede altså De Ketele til at gå nye veje.

Samarbejdet med Robbe Ghys udmøntede sig straks i succes, for ved europamesterskaberne i Glasgow i august sikrede belgierne sig guld foran de tyske verdensmestre Roger Kluge-Theo Reinhardt og briterne Oliver Wood og Ethan Hayter.

Ved den lejlighed blev Danmark nr. 7 repræsenteret af Casper Folsach og juniorrytteren Oliver Wulff Frederiksen, der i de kommende døgn i Ballerup er tiltænkt en af de mest fremtrædende hovedroller som makker med Michael Mørkøv i par nr. 7.

Er to gange blevet nr. 2 i Ballerup

Kenny De Ketele-Moreno De Pauw har tidligere optrådt som en særdeles slagkraftig duo i Ballerup Super Arena.

Både i 2016 og 2017 sluttede de således på andenpladsen og i begge tilfælde klart besejret på point.

Først måtte de bøje sig for Alex Rasmussen og Jesper Mørkøv, der scorede 349 point mod belgiernes 272. Østrigerne Andreas Müller og Andreas Graf, som ligeledes er med i den kommende udgave, var som nr. 3 på omgangshøjde med de to andre, men kun med 164 point, og alle øvrige var kørt fra 20 til 49 omgange bagud.

I 2017 sluttede Michael Mørkøv og Lasse Norman øverst på podiet med 329 point, mens De Ketele-De Pauw noteredes for 220. Hollænderne Vim Stroetinga og Yoeri Havik, der også hører til de varme vinderbud denne gang, var på tredjepladsen en omgang bagud.