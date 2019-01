På støt kurs mod VM og OL: Danmark sikker vinder af World Cup uden at stille op

Med den olympiske bronzevinder Niklas Larsen som eneste danske deltager afvikledes i weekenden den sjette og sidste afdeling af banecyklingens World Cup i Hongkong.

Det 21-årige stortalent, der har været skadet det meste af efteråret og derfor ikke har deltaget i de fire første World Cup-stævner, havde fået til opgave at styrke Danmarks position i det internationale hierarki i omnium - først i forrige uge i New Zealand og senest altså i Hongkong, fordi landstræner Casper Jørgensen var en anelse bekymret for, at der i 11. time skulle komme noget i vejen for den danske medvirken ved verdensmesterskaberne i Polen om godt fire uger.

Niklas Larsen, der nok endnu mangler lidt for at ramme den maksimale form efter sin lange pause, løste med en fjerdeplads i Hongkong jobbet så perfekt, at Danmark avancerede to pladser på verdensranglisten og nu som nr. 2 kun overgås af Italien.

På vej mod Tokyo i fem discipliner

I alle de fem discipliner, hvor Danmark næste år satser på start ved OL i Tokyo, tegner de danske muligheder sig så lovende efter vinterens World Cup, at det i de næste 13 måneder skal gå ravruskende galt, hvis de olympiske billetter ikke er i sikkerhed, når kvalifikationsræset afsluttes efter verdensmesterskaberne i Berlin fra 26. februar til 1. marts 2020.

Eksempelvis har Danmark domineret mændenes parløb i en grad, så det blev til en samlet World Cup-førsteplads, selv om de rød-hvide aktører kun var repræsenteret i de fire første af de seks afdelinger.

Efter at Lasse Norman og Michael Mørkøv havde vundet midt i oktober i Paris-forstaden Saint-Quentin-en-Yvelines, Casper Folsach og Julius Larsen i Milton, Canada, og i London samt Folsach og Norman i Berlin, sluttede Danmark med 2.000 point foran Italien, som var med i alle seks stævner, med 1.775 og Storbritannien, der ligesom Danmark sprang de to sidste over, med 1.725 point.

I 4 km holdforfølgelsesløb gik Danmark glip af den samlede World Cup-gevinst ved ikke at være med i New Zealand og Hongkong.

Kvinderne kun med i tre afdelinger

I sidstnævnte arrangement sejrede Italien, og dermed måtte Lasse Norman, Casper Folsach, Julius Johansen og Rasmus Lund Pedersen, der i øjeblikket ligesom Amalie Dideriksen er på træningslejr i Sydafrika, se sig henvist til den overordnede andenplads.

Italien overtog førstepladsen med 4.200 point foran Danmark med 3.600 og det britiske firmahold Huub Watt Bikes med 3.400.

I kvindernes parløb, hvor Amalie Dideriksen, Julie Leth og Trine Schmidt har fordelt opgaverne mellem sig, blev det til en dansk femteplads, og her var der endda kun dansk deltagelse i tre af afdelingerne.

I alle de nævnte discipliner plus kvindernes omnium, hvor Amalie Dideriksen er den centrale danske skikkelse, er Danmark på støt kurs både mod et spændende VM i den polske by Pruszkow og et ikke mindre forjættende OL i Tokyo.

Rutinerede danskere i hovedroller i tysk seksdagesløb

Mens Niklas Larsen har sluttet sig til de øvrige landsholdsryttere i Sydafrika, og ingen af disse derfor er til rådighed i det københavnske seksdagesløb, som indledes torsdag aften i Ballerup Super Arena, har de to rutinerede danske vinterbaneryttere Marc Hester og Jesper Mørkøv i de seneste døgn ført sig frem med stor succes i Berlin.

I den 108. udgave af seksdagesløbet i den tyske hovedstad har Hester og Mørkøv optrådt i det dannebrogs-klædte par nr. 7, og de har konstant været med til at præge begivenheden.

De har undervejs flere gange ligget nr. 1, men inden aftenens finale er de på tredjepladsen en runde efter den førende hollandsk-belgiske konstellation Wim Stroetinga-Robbe Ghys, der har scoret 372 point.