Dansker erobrer verdenstronen, men skal kæmpe hårdt for at få lov at starte ved OL

Som navnet indikerer, udføres parløb af to aktører, men ikke desto mindre opererer Den Internationale Cykelunion, UCI, både med en individuel verdensrangliste og en for nationer, og selv om det er den sidste, der er afgørende for kvalifikationsproceduren til verdensmesterskaberne, fortæller den første, hvilke ryttere som har sørget for at bidrage til landets konto.

I en sæson, hvor Danmark har vundet samtlige fire World Cup-afdelinger i denne olympiske disciplin, er det forventeligt, at de rød-hvide udøvere sætter præg på toppen af hierarkiet.

Men at indsatsen ligefrem har indbragt førstepladsen i den individuelle statistik, er mere overraskende, al den stund at også adskillige andre udfordringer end World Cup-stævnerne tæller med i løbet af det seneste år.

Nr. 1 i verden foran to etablerede vinterbanestjerner

Af den nyeste officielle opgørelse fremgår det imidlertid, at 25-årige Casper Folsach, der i morgen drager med landsholdet på en månedlang træningslejr i Sydafrika, lige nu er verdens bedste parløbsrytter.

Han indtager førstepladsen med 2.617 point foran de to rutinerede professionelle vinterbanestjerner spanieren Sebastian Mora og den belgiske europamester Kenny De Ketele med henholdsvis 2.552 og 2.407 point.

Positionen er først og fremmest tilvejebragt gennem de tre World Cup-sejre, Casper Folsach har hjemført. Han strøg til tops sammen med Julius Johansen i både canadiske Milton og i London, ligesom han med Lasse Norman ved sin side satte rivalerne på plads i London.

»Specielt noterede jeg mig i sommer, at Casper havde gjort klare fremskridt på landevejen, og den udvikling har også smittet af på hans præstationer på banen her i vinter«, vurderer Danmarks Cykle Unions banelandstræner Casper Jørgensen.

Folsach håber på VM-start

Vinterens første danske World Cup-triumf i parløb sørgede Lasse Norman og Michael Mørkøv for midt i oktober i Paris-forstaden Saint-Quentin-en-Yvelines, og det var ved den lejlighed, Michael Mørkøv – verdensmester i parløb sammen med Alex Rasmussen for 10 år siden i denne sæsons polske VM-by Pruszkow – overbeviste Casper Jørgensen om, at også han er en fremtrædende kandidat til at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo.

På nationsranglisten er Danmark nr. 3 med 5.407 point, mens Tyskland, der er indehaver af VM-.titlen ved Roger Kluge og Theo Reinhardt, fører med 5.880 point foran Belgien med 5.520.

»Der bliver uhyre hård kamp om de to pladser i parløbet ved OL, hvor jeg bestemt håber på også at være inde i billedet«, siger Casper Folsach.

»Men det samme gør jo både Lasse Norman, Niklas Larsen, Julius Johansen og Michael Mørkøv, og i sidste ende er det op til Casper Jørgensen at træffe afgørelsen«.

»I første omgang gælder det udtagelses til VM i Pruszkow om godt halvanden måned, og dér sætter jeg virkelig næsen op efter at skulle køre sammen med Lasse, der må siges at være lige en tand over os andre«.

Står stærkt i det olympiske regnskab

Ligeså indædt en indbyrdes dyst, der er mellem de fem nævnte ryttere om at udgør OL-duoen i Tokyo, ligeså perfekt former samarbejdet sig mellem fire af dem, når det handler om den hjemlige banesports flagskib 4 km forfølgelsesholdet.

Her har Michael Mørkøv med en fortid som bl.a. OL- og VM-sølvvinder i disciplinen ikke tid til at satse på grund af sine landevejsforpligtelser hos Deceuninck-Quick-Step, mens Folsach, Norman og Johansen har været suppleret med Rasmus Lund Pederrsen i den lange periode, hvor Niklas Larsen har været skadet.

Den kollektive tempodisciplin har ligesom parløbet bragt herlige opmuntringer i de seneste måneder, og på verdensranglisten er Danmark lige nu nr. 4 efter Storbritannien, Italien og Tyskland.