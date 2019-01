Efter lang skadepause: Dansk OL- og VM-helt er tilbage og sendes direkte på vigtig World Cup-mission

Niklas Larsen har netop gjort comeback efter at have været ude i over fire måneder, og nu skal han på langfart for at sikre sin VM-deltagelse.

Dansk banecykling har fejret imponerende World Cup-triumfer i denne vinter, men det er sket, uden at et af de allerstørste talenter 21-årige Niklas Larsen har kunnet bidrage til succesen.

En skade i det ene ben, der meldte sig i forbindelse med hans deltagelse i PostNord Danmark Rundt i begyndelsen af august, har tvunget ham til at holde pause helt frem til lige omkring årsskiftet, men nu skrues der for alvor op for aktiviteterne frem mod verdensmesterskaberne i den polske by Pruszkow fra 27. februar til 3. marts.

Her er det meningen, at Niklas Larsen skal på medaljejagt i omnium, som faktisk er den eneste af de fem discipliner – hos mændene er det foruden omnium 4 km holdforfølgelsesløb og parløb, hos kvinderne omnium og parløb – Danmark satser på ved næste års OL i Tokoy, hvor det har knebet med at hævde sig mellem de allerbedste ved de fire hidtidige World Cup-stævner.

Kører omnium i New Zealand og Hongkong

Efter guld og bronze i omnium til Lasse Norman i henholdsvis 2012 og 2016 – de to foreløbig eneste gange, denne mangekamp har befundet sig på det olympiske program – næres der ambitioner om yderligere medaljehæder i Tokyo, og om alt går vel, er det Niklas Larsen, der skal opfylde drømmene.

Til det formål sendes han nu på en vigtig enmands-mission til de to resterende World Cup-stævner – i den kommende uge i Cambridge, New Zealand, og i den efterfølgende i Hongkong – mens den resterende del af banelandsholdet på søndag drager på en månedlang træningslejr i Sydafrika.

»Jeg har glædet mig til at komme i gang igen, for det har været hårdt rent mentalt at sidde udenfor«, fortæller Niklas Larsen, der i den foregående sæson sluttede som samlet World Cup-vinder i omnium, mens han i 2016 og 2018 erobrede henholdsvis bronze og sølv ved VM i 4 km holdforfølgelsesløb som supplement til den olympiske bronze i denne disciplin.

Går glip af det meste af træningslejr i Sydafrika

»Det begyndte med en skade i læggen, men den forplantede sig til knæet. Flere gange har jeg været lige ved at vende tilbage, men så har det måttet udsættes. Nu håber jeg bare på, at alt er i orden, selv om det er svært at føle sig fuldstændig sikker«.

» Det eneste, der er lidt ærgerligt i forbindelse med de to World Cup-starter, er, at jeg går glip af det meste af træningslejren i Sydafrika, som skulle have været et vigtigt led i mine VM-forberedelser. Nu kan jeg først være med i den sidste tredjedel, men forhåbentlig viser det sig at være tilstrækkeligt«.

Niklas’ talent er så exceptionelt, at han meget hurtigt genfinder formen Casper Jørgensen, landstræner

I den sammenhæng nærer landstræner Casper Jørgensen ikke de store betænkeligheder.

»Niklas’ talent er så exceptionelt, at han meget hurtigt genfinder formen. Derfor frygter jeg heller ikke, at den lange pause har sat ham alt for voldsomt tilbage, men jeg er da godt klar over, at det sandsynligvis næppe er en Niklas helt oppe på sin maksimale styrke, vi får at se ved VM«, konstaterer Casper Jørgensen.

Skal have mindst én World Cup-start for at køre VM

»Jeg ville meget gerne have haft ham med til Sydafrika med det samme, men en af de mange regler i den ret indviklede kvalifikationsprocedure går på, at en rytter skal have deltaget i mindst en World Cup for at kunne stille til start ved VM, og det er den, Niklas først og fremmest skal opfylde på den forestående tur«.

»Desuden vil vi ikke løbe den mindste risiko for, at vi i sidste øjeblik ikke sikrer os adgang til VM. Vi skal have en placering mellem de 16 bedste på nationsranglisten for at komme med. I øjeblikket ligger vi nr. 11, og jeg regner da med, at det er tilstrækkeligt, men nu kan Niklas så under alle omstændigheder styrke vores position yderligere, så vi er fuldstændig på den sikre side«.

Niklas Larsen stillede sidste weekend op til et stævne på velodromen i Roubaix sammen med Casper Folsach, og den danske duo blev nr. 2 i parløbet efter franskmændene Benjamin Thomas og Florian Maitre.