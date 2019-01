Folket får sin vilje, og danskerne tvinges væk fra den øverste plads på podiet

Efter længe at have domineret seksdagesløbet i Rotterdam måtte Lasse Norman og Marc Hestet i finalen se hjemmebanehelten Niki Terpstra og franskmanden Thomas Boudat suse af sted med sejren.

Efter fire aftener i træk at være hyldet som den førende duo i den 37. udgave af Rotterdams seksdagesløb måtte den tredobbelte OL-medaljevinder Lasse Norman og den rutinerede vinterbaneaktør Marc Hester vige pladsen øverst på podiet, da der var sat punktum for strabadserne på den hollandske velodrom.

Folket fik sin vilje forstået på den måde, at den tidligere tredobbelte sejrherre, Flandern Rundt-vinderen Niki Terpstra med sin unge franske makker Thomas Boudat stormede frem fra en tilsyneladende håbløs position og på finaleaftenen tvang de danske outsidere væk fra førerpositionen.

Terpstra-Boudat indledte det afsluttende program som nr. 4, men sikrede sig hurtigt en bonusrunde ved at passere 200 point, og danskerne, som ligeledes var presset af den rent hollandske konstellation Yoeri Havik-Wim Stroetinga samt den hollandsk-belgiske Jan Willem van Schip-Stijn Steels, formåede ikke at parere ligeså overbevisende som de foregående dage.

Imponerende indsats af danskerne

Hjemmebanehelten Niki Terpstra og hans ny kollega på det franske landevejshold i 2. division Direct Energie Thomas Boudat sluttede med 225 point 1 omgang foran Norman-Hester med 279 og Havik-Stroetinga med 246.

Under alle omstændigheder må Lasse Normans og Marc Hesters præstation betegnes som både imponerende og overraskende, fordi de på et ret sent tidspunkt blev sammen til lejligheden og ikke sædvanligvis er makkere.

Normans oprindeligt udpegede partner fra det succesrige banelandshold Niklas Larsen var ude af stand til at stille op, fordi han først for kort tid siden er kommet sig over en længerevarende skade.

Marh Hester demonstrerede imidlertid såvel klasse som rutine ved på overbevisende manér at træde til som makker for Lasse Norman, der gennem den første del af vinteren har vist sig som en af de dominerende skikkelser i World Cup-..afdelingerne på bane i både parløb og 4 km holdforfølgelsesløb.

Kenny De Ketele brækkede kravebenet

Finaleaftenen afvikledes uden en af de førende vinterbaneprofiler, den 33-årige belgier Kenny De Ketele, der tirsdag formiddag blev opereret for et brækket kraveben på et hospital i Antwerpen, mens kollegerne gjorde sig klar til den sidste styrkeprøve i Rotterdam.

De Ketele, der sidste år vandt det københavnske seksdagesløb sammen med Michael Mørkøv, styrtede ved afslutningen af mandagens program og var selv hurtigt klar over, at der var noget galt med kravebenet.

Hans makker, landsmanden Robbe Ghys, som han vandt europamesterskabet med i begyndelsen af august, fortsatte med polakken Wojciech Pszczolarski, der også var blevet alene, da hans landsmand Daniel Staniszewski måtte udgå.

Den nyetablerede duo kæmpede sig helt op på fjerdepladsen med 168 point på omgangshøjde med Norman-Hester og Havik Stroetinga, mens van Schip-Steels dumpede ned på femtepladsen 2 runder bagude med 286 point.

For De Ketele handler det om at blive klar hurtigst muligt, da han er den belgiske nøglefigur både i parløbet og 4 km holdforfølgelsesløb til VM i Polen fra 27. februar til 3. marts.