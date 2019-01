Ustyrligt dansk par knækker favoritterne og stormer videre mod uventet triumf

Som et par med pæne outsiderchancer, men heller ikke mere – sådan vurderedes Lasse Normans og Marc Hesters muligheder i par nr. 9 inden starten på seksdagesløbet i Rotterdam i torsdag.

Men efter de fire første døgn af den hollandske styrkeprøve indtager den 26-årige trefoldige OL-medaljevinder og hans syv år ældre makker og vante vinterbaneaktør en ganske anden fremtrædende status.

Nu er det store spørgsmål nemlig, om rivalerne i det hele taget formår at støde den danske duo fra tronen i de to stævner, der endnu resterer, inden der tirsdag hen under midnat sættes punktum for strabadserne på velodromen i Ahoy-halle.

To store favoritter er sendt 3 omgange bagud

Norman og Hester har efter at have overtaget kommandoen allerede natten til lørdag vist sig som løbets suverænt stærkeste og mest konstante par, og hidtil har de formået at afvise alle angreb på deres førsteplads.

Ydermere har arrangementets store nationale stjerne den 34-årige Flandern Rundt-vinder Niki Terpstra, der tidligere tre gange er blevet hyldet øverst på podiet i Rotterdam, ikke formået at stå distancen sammen med sin 10 år yngre franske makker og kommende holdkammerat på 2. divisionsmandskabet Direct Energie Thomas Boudat.

Det samme gælder de belgiske europamestre Kenny De Ketele og Robbe Ghys, og de to konstellationer er som henholdsvis nr. 5 og 6 noteret for et minus på 3 omgange, når aktiviteterne genoptages i aften.

Hollandsk-belgisk duo er tættest på

Tættest på Lasse Norman og Marc Hester er det hollandsk-belgiske par Jan Willem van Schip og Stijn Steels, der er en omgang efter med 217 point, mens danskerne har scoret 219.

Både spanierne Albert Torres og Sebastian Mora, der vandt løbet for tre år siden, samt hollænderne Yoeri Havik og Wim Stroetinga er som nr. 3 og 4 sendt 2 runder bagud med henholdsvis 201 og 170 point.

Derimod er en dreven duo som hollænderen Pim Ligthart og belgieren Moreno De Pauw kørt hele 6 omgange agterud og er dermed fuldstændig ude af kampen om podiepladserne.

Hester beviser klassen

Med henblik på det københavnske seksdagesløb, som afvikles fra 31. januar til 5. februar i Ballerup Super Arena, er den aktuelle bedrift især opmuntrende for den rutinerede Marc Hester, eftersom Lasse Norman, der af mange betegnes som den stærkeste af alle på den hollandske velodrom, på det tidspunkt er på træningslejr i Sydafrika med banelandsholdet.

Hester leverer i Rotterdam bevis for, at han kan være med i toppen, blot han får en kompetent makker, og det skal så vise sig, om det også manifesterer sig på hjemmebane, hvor det endnu ikke er offentliggjort, hvem han skal køre sammen med.

Det næste seksdagesløb starter på torsdag i Bremen, men her er hverken Hester eller Norman med. Den danske deltagelse udgøres af Jesper Mørkøv og Oliver Wulff Frederiksen, der får hver sin tyske makker.

Jesper Mørkøv skal have Christian Grasmann ved sin side, og de to har tidligere kørt på podiet i Bremen, mens 18-årige Oliver Wulff, der debuterer ved denne lejlighed, inden han også skal optræde på hjemmebane i Ballerup, er tildelt Maximilian Beyer som makker.