Forrygende dansk duo skaber ravage i hollandsk seksdagesløb

At den tredobbelte OL-medaljevinder Lasse Norman har markeret sig som et af de brandvarme succesnavne i vinterens World Cup-afdelinger, og at Marc Hester er i besiddelse af både evnerne og en enorm rutine til ast begå sig på vinterbanerne er nagelfaste kendsgerninger.

Men hvordan de to ville fungere sammen som par, kunne ingen ane, før Rotterdams seksdagesløb startede i torsdags.

Den uvished har de to nu imidlertid totalt elimineret med et bragende flot andet døgn i det hollandske arrangement, hvor danskerne som par nr. 9 skabte voldsom ravage i feltet og satte samtlige rivaler eftertrykkeligt på plads.

Hjemmebanefavoritten lurer på andenpladsen

Inden det går løs igen i aften, fører danskerne således med 99 point 1 omgang foran hjemmebanefavoritten og Flandern Rundt-vinderen Niki Terpstra, der har sin ny holdkammerat på det franske 2. divisionshold Direct Energy Thomas Boudat som makker.

Den hollandsk-franske duo er noteret for 95, mens hollænderne Yoeri Havik-Wim Stroetinga, der på tredjepladsen er 2 omgange bagud, har scoret 90 point.

Dermed er disse tre konstellationer – med danskerne foran også i denne sammenhæng – tæt på at sikre sig en bonusrunde, når aktiviteterne genoptages, ved at runde 100 point, men stadig er det altså Lasse Norman og Marc Hester, som har sikret sig en klar fordel.

Skulle lige finde sammen den første aften

Den udvikling var ikke umiddelbart til at se efter det første døgn, hvor Lasse Norman på 26 og den 7 år ældre Hester lige skulle finde sammen.

I stedet var det Terpstra og Boudat, der lagde stærkt ud og med 60 point havde spanierne Albert Torres-Sebastian Mora og Norman-Hester 1 omgang efter sig med henholdsvis 34 og 32 point.

Men lige fra første færd i det andet døgn markerede danskerne sig stærkt. Først blev de nr. 2 i pointløb for par og erobrede her den omgang, der bragte dem med frem i spidsen.

Siden vandt de jagten over 45 minutter, da Lasse Norman afviste hollænderren Wim Stroetinga i den afgørende spurt mellem de to par, der havde lagt alle de øvrige mindst 1 omgang bag sig.

Endelig slog Norman og Hester også til i partidskørslen og sluttede dermed som andendagens suveræne vindere.

Belgiske vindere er skilt ad

Sidste år sejrede belgierne Kenny De Ketele og Moreno De Pauw i Rotterdam, men de optræder denne gang med hver sin makker.

De Ketele danner par med Robbe Ghys, som han også gør det på det belgiske landshold, hvor de i begyndelsen af august blev europamestre.

Indtil videre har de lidt svært ved at komme til orde i Rotterdam, og de indtager 6. pladsen 2 runder bagude med 68 point.

Moreno De Pauw kører med hollænderen Pim Ligthart, og de er som nr. 7 yderligere en omgang efter med 58 point.

Niklas Larsen gør comeback med andenplads

Egentlig var det meningen, at Lasse Norman skulle have dannet par med landsholdskollegaen Niklas Larsen, men efter at denne havde været skadet det meste af efteråret, var det for stor en risisko at tage at sende ham ud i seksdagesstrabadserne.

I stedet gjorde Niklas Larsen comeback forleden i et UCI-parløb i Roubaix, hvor han kørte sammen med en anden af 4 km holdets bronzevindere fra OL i Rio Casper Folsach.

Denne har ligesom Lasse Norman vist overdådig form i World Cuip-afdelingerne, og på den nordfranske velodrom blev det da også til en andenplads efter den franske duo Benjamin Thomas-Florian Maitre, der scorede 67 point mod danskernes 62.