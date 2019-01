Succeshjælperen fra den store internationale scene glæder sig til seks dage som stjerne i Ballerup

fakta Seksdagesløbet Feltet i det 57. københavnske seksdagesløb fra 31. januar til 5. februar ser således ud: Par nr. 1 Yoeri Havik-Wim Stroetinga, Holland Par nr. 2 Melvin van Zijl-Roy Pieters, Holland Par nr. 3 Andreas Müller-Andreas Graf, Østrig Par nr. 4 Anders Oddli, Norge-Sebastian Lander, Danmark Par nr. 5 Sebastian Schmiedel-Moritz Malcharek, Tyskland Par nr. 6 Hans Pirius-Moritz Augenstein, Tyskland Par nr. 7 Michael Mørkøv-Oliver Wulff Frederiksen, Danmark Par nr. 8 Achim Burkart, Tyskland-Matias Malmberg, Danmark Par nr. 9 Theo Reinhardt, Tyskland-Marc Hester, Danmark Par nr. 10 Bartosz Pudyk-Szymon Krawczyk, Polen Par nr. 11 Adrian Teklinski, Polen-Lucas Liss, Tyskland Par nr. 12 Daniel Staniszewski-Wojciech Pszczolarski, Polen Par nr. 13 Raymond Kreder-Michel Kreder, Holland Par nr. 14 Christian Grasmann, Tyskland-Jesper Mørkøv, Danmark Par nr. 15 Andreas Kron-Andreas Stokbro, Danmark Par nr. 16 Kenny De Ketele-Moreno De Pauw, Belgien

Danske seksdagesvindere 1.Palle Lykke 21, 2. Gert Frank 20, 3. Kay Werner Nielsen 14, 4. Jens Veggerby 13, 5. Michael Mørkøv 13, 6. Alex Rasmussen 11, 7. Jimmi Madsen 9, 8. Freddy Eugen 9, 9. Hans-Henrik Ørsted 8, 10. Evan Klamer 3, 11. Ole Ritter 3, 12. Tayeb Braikia 2, 13. Jakob Piil 2, 14. Lasse Norman 2. Desuden har følgende vundet hver en enkelt gang: Marc Hester, Jesper Mørkøv, Michael Marcussen, Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Kim Eriksen, Willy Falck Hansen, Knud Lynge, Werner Grundahl, Arne W. Pedersen og Niels Marius Andersen.

De seneste 10 års vindere 2018: Michael Mørkøv-Kenny De Ketele 2017: Michael Mørkøv-Lasse Norman 2016: Alex Rasmussen-Jesper Mørkøv 2015: Michael Mørkøv-Alex Rasmussen 2014: Robert Barto-Marcel Kalz 2013: Michael Mørkøv-Lasse Norman 2012: Iljo Keisse-Marc Hester 2011, 2010, 2009: Michael Mørkøv-Alex Rasmussen.

Med endnu friske, blomstrende verbale roser i bagagen fra søndagens eminente mesterstykke på den store, internationale cykelscene, da han i et hektisk opløb i den australske havneby Geelong, fyrede den italienske spurtkanon Elia Viviani så træfsikkert og perfekt af, at denne susede sejrrigt over stregen i WorldTour-løbet Cadel Evans Great Ocean Road Race, mens han selv noteredes for en 7. plads, stiller Michael Mørkøv i aften til start på hjemmebane under ganske andre betingelser.

Dels skal den 33-årige dansker med de alsidige kvaliteter i de kommende seks døgn udfolde sig indendørs, dels er han den ubetingede stjerne, når det 57. københavnske seksdagesløb skydes i gang i Ballerup Super Arena.

Slideren med hverdagsjobbet på verdens mest vindende professionelle landevejshold gennem adskillige sæsoner Deceuninck-Quick Step, hvor han er anerkendt som en af fagets absolut mest ekvilibristiske og effektive leadout-mænd, optræder som den ene halvdel af det legendariske par nr. 7 nu i en rolle med personlig succes som det overordnede mål.

Får brug for al sin kunnen og erfaring

Ganske vist slipper han ikke helt for opgaven som hjælper, for med den 18-årige Oliver Wulff Frederiksen, der kun har et enkelt professionelt seksdagesløb bag sig, da han for et par uger siden sluttede næstsidst i Bremen 37 omgange bagud sammen med tyskeren Maximilian Beyer, ved sin side får Michael Mørkøv utvivlsomt brug for al sin kunnen og erfaring, hvis de altid højtflyvende forventninger til par nr. 7 skal indfries.

»Som altid har jeg haft diskussioner med ledelsen om, hvilken makker jeg skulle have denne gang, og en lang overgang så det faktisk ud til, at der var en mulighed for at køre sammen med Viviani. Var det blevet en realitet, ville jeg selvfølge have haft en oplagt chance for at vinde igen«, fortæller Michael Mørkøv og hentyder til, at italieneren i november strøg til tops i seksdagesløbet i Gent sammen med en tredje Deceuninck-Quick Step-rytter belgieren Iljo Keisse.

»Det blev imidlertid ikke til noget, og det har jeg det sådan set også helt fint med, for min efter mening er det nu engang det optimale, at par nr. 7 består af to danskere«.

Går godt i spand sammen menneskeligt

»Det gik da fint sidste år, da jeg kørte sammen med Kenny De Ketele, men der var ikke en rigtig 7’er stemning omkring det makkerskab, fordi kun jeg er dansker«.

For mig er der tale om en uhyre interessant udfordring af en slags, som jeg egentlig har savnet. Jeg indser meget klart, at det bliver svært for os at vinde med de modstandere, vi er oppe imod. Men vi er begge opsat på at fighte Michael Mørkøv, cykelrytter

»Derfor opstod ideen om, at jeg skulle have et af de mange helt unge talenter ved min side. Det er faktisk en tanke, jeg har puslet med tidligere, og nu var det så en realistisk og spændende udvej. Jeg havde lagt mærke til Olivers kørsel blandt andet under 100 km parløbet i Ballerup for en måned siden, så derfor pegede jeg selv på ham«.

»Også fordi jeg havde fået en fornemmelse af, at vi går godt i spand sammen rent menneskeligt. Det havde så afgjort en stor indflydelse på beslutningen, da parret blev dannet«

En uhyre interessant udfordring

»For mig er der tale om en uhyre interessant udfordring af en slags, som jeg egentlig har savnet. Jeg indser meget klart, at det bliver svært for os at vinde med de modstandere, vi er oppe imod. Men vi er begge opsat på at fighte for at komme så langt frem som overhovedet muligt, uden at vi har nogen anelse om, hvad det resulterer i«.

»Vi bliver en hel del klogere allerede efter åbningsjagten, som med sine 75 minutter er en skrap omgang at komme igennem. Da også for mig, for jeg har ingen fornemmelse af, om organismen er kommet sig over omvæltningen fra en helt anden tidszone i bagende hed på de få dage, der er gået«.

»Det gik meget godt sidste år, men i tirsdags kunne jeg da godt mærke, at jeg først på aftenen var ved at blive træt. Og hvis det sker igen i aften, er det jo knap så heldigt«, lyder det med et smil fra 33-årige Michael Mørkøv.