Britisk medie slår fast: Milliardær er parat til poste gigantbeløb i Froome og Co.

Avisen The Guardian hævder, at det om ganske kort tid bliver offentliggjort, at Storbritanniens rigeste mand Jim Ratcliffe overtager Team Sky.

I følge den britiske avis The Guardian er det kun et spørgsmål om få døgn, før manager Dave Brailsford kan proklamere, at hans professionelle cykelmandskab Team Sky, der inden for de seneste syv år har vundet Tour de France seks gange – fire med Chris Froome, en med Geraint Thomas og en med Bradley Wiggins – fra næste sæson bærer navnet Team Ineos.

Dermed har Brailsford tilsyneladende løst opgaven med at finde en efterfølger for mediegiganten Sky, der mod slutningen af sidste år meddelte, at den ved udgangen af 2019 trækker sig ud af det engagement, som har varet, lige siden Team Sky lanceredes i 2010 og i endnu længere tid også har omfattet det britiske cykelforbund.

Når det umiddelbart forekom som et vanskeligt job for Sir Dave at erstatte Skys kapitaltilførsel, skyldes det, at den årligt anslås at have beløbet sig til omkring 300 mio. kr. hvilket har gjort Team Sky til verdens i særklasse dyreste cykelhold.

Ineos har også interesser i Danmark

Men nu mener The Guardian altså at vide, at Brailsford har indgået en aftale med Storbritanniens rigeste mand Sir Jim Ratcliffe – grundlægger og ejer af det, som avisen kalder »den kontroversielle petrokemiske virksomhed Ineos« – og det skulle betyde, at cykelforretningen med stjerner i stribevis kan køre videre med et årligt budget på omkring 350 mio. kr.

Ineos er et gigantisk multinationalt selskab med interesser også i Danmark, hvor det for omkring halvandet år siden opkøbte oliedelen af det daværende Dong - nu Ørsted.

Dave Brailsford formodes at have fået henvendelse fra flere mulige samarbejdspartnere, men ingen har kunne matche det tilbud, Jim Ratcliffe er fremkommet med.

Finansierer America’s Cup-projekt med 1 milliard kr.

Ratcliffe, der sidste år uden held forsøgte er erhverve fodboldklubben Chelsea fra dens russiske ejer Roman Abramovich, anslås at have en personlig formue på omkring 180 milliarder kroner.

En af Storbritanniens mest succesrige idrætsudøvere, sejlsportsmanden Ben Ainsley, der har erobret medaljer ved fem olympiske lege i træk fra 1996 og frem og guld ved de fire sidste, nyder godt af Jim Ratcliffes bevågenhed, idet rigmanden har skudt 1 milliard kroner i Ainsleys America’s Cup-project 2021.

Dette samarbejde gav anledning til panderynker visse steder i Storbritannien, eftersom Ineos blandt sine talrige andre aktiviteter også er kendt som en af verdens førende producenter af plastik.

Det kan måske også forudses, at den Ocean Rescue-kampagne, som Dave Brailsford lancerede sidste år op til Tour de France med logo af en hval på rytternes trikoter, får noget trangere kår, når Ineos kommer ind i billedet.

Jim Ratcliffe er bosat i Monaco ligesom eksempelvis Chris Froome og talrige andre professionelle ryttere, og han er efter sigende en ivrig motionscyklist.

Har kontrakt med 12 ryttere ud over 2019

Dave Brailsford har kontrakter med 12 mand ud over 2019, og den længst varende er skrevet med den nylige vinder af Paris-Nice, colombianeren Egan Bernal, der er bundet til Brailsfords selskab til udgangen af 2023.

Den regerende walisiske Tour de France-konge Geraint Thomas har ligesom italieneren Salvatore Puccio og briten Luke Rowe aftaler til og med 2021, mens kontrakterne med briterne Chris Froome, Ian Stannard og Teo Geoghegan Hart, spanieren Jonathan Castroviejo, ecuadorianeren Jhonatan Narváez, polakken Michal Kwiatkowski, italieneren Gianni Moscon og russeren Pavel Sivakov udløber i slutningen af 2020.

De resterende 17 i den aktuelle Team Sky skal enten indgå nye aftaler med Brailsford eller finde sig nye arbejdsgivere, når den igangværende sæson er overstået.