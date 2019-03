Verdensmester i vildt finalestyrt slipper billigt fra barsk tur i brostenene

Det hollandske supertalent Mathieu van der Poel måtte en tur på hospitalet, men er efter alt at dømme klar til at køre igen på søndag.

To af cykelsportens unge, intenst medieovervågede himmelstormere, den suveræne hollandske cykelcrossverdensmester Mathieu van der Poel (Corendon Circus) og sidste sæsons dobbelte juniorverdensmester, den 19-årige belgier Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), var også i dagens 1 195,6 km lange Nokere Koerse genstand for overvældende opmærksomhed.

Men da den 23-årige hollandske prof-debutant Cees Bol jublende krydsede målstregen og sørgede for, at Team Sunweb som det sidste af de 18 mandskaber med WorldTeam-licens omsider kunne opføres på sæsonens vinderliste, var hverken van der Poel eller Evenepoel i nærheden af topplaceringerne.

Den belgiske teenager nåede til vejs ende som nr. 53 med et minus på 1.11 minut, mens Mathieu van der Poel lå stærkt lidende på brostenene 200 m fra mål efter at have været impliceret i et voldsomt massestyrt.

Blev liggende i adskillige minutter

Hollænderen havde været særdeles synlig i den afsluttende fase med offensiv kørsel, og han var også stærkt på vej frem, da han uforskyldt blev revet med i et skræmmende styrt.

Van der Poel blev liggende i adskillige minutter, mens flere af hans holdkammerater stod omkring ham og bekymrede så til.

Hollænderen blev efter noget tid kørt på hospitalet, og der næredes alvorlig frygt for, at van der Poels med spænding imødesete forårssæson var spoleret, inden den for alvor var kommet i gang.

Foråret ser alligevel ud til at være reddet

Tre uger efter, at hollænderen i Bogense for anden gang havde erobret VM-titlen i cykelcross på samme overbevisende manér, som han gennem hele vinteren har sat rivalerne på plads i den terrængående disciplin, indledte han sit landevejseventyr med at vinde 1. etape i Tour of Antalya.

Det var imidlertid Nokere Koerse, der skulle danne optakten til den seriøse satsning på en række af forårets mest betydende begivenheder, som Corendon Circus har opnået wildcard til i kraft af van der Poels tilstedeværelse, og da han blev ført væk i ambulancen, så alle de skønne planer ud til at fortone sig i det fjerne.

Hen under aften meddelte hans belgiske mandskab imidlertid, at van der Poel tilsyneladende er sluppet med meget slemme knubs, og at han sandsynligvis er klar til at køre igen allerede på søndag i Grand Prix Denain.

Og så dukker han efter alt at dømme alligevel op i storløb som Flandern Rundt og Amstel Gold Race, der er udset som hans højdepunkter i april.

Team Sunweb også impliceret i styrtet

Mathieu van der Poels danske holdkammerat Lasse Norman Hansen havde måttet forlade løbet væsentligt tidligere end kaptajnen, for også Norman havde været udsat for en ublid medfart i et af de mange styrt, som løbet bød på.

Team Sunweb var i øvrigt kraftigt impliceret i den dramatiske finalehændelse, for tyskeren Max Wahlscheid, der havde kørt spurten for Cees Bol, sakkede så uheldigt agterud ned gennem feltet, at han kolliderede med en anden rytter.

Det udløste den lavine af ryttere og cykler, som fløj gennem luften, og Walscheid hamrede ligeledes mod brostenene.

Også hans cykel var slemt molesteret, så da han omsider var kommet på benene igen, begav han sig til fods mod mål trækkende med cyklen og noteredes som fuldførende med et minus på 6.26 til holdkammeraten Cees Bol.

Kraftfuld finish sikrede sejren

Denne er i gang med sin første sæson på WorldTour-niveau, og med sin kraftfulde finish overspurtede han den tyske mester Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), mens belgieren Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) blev nr. 3.

Bols danske holdkammerat Asbjørn Kragh Andersen blev i den forvirrede finale nr. 22 med et minus på23 sekunder.

U23-verdensmesteren i enkeltstart Mikkel Bjerg (Hagens Berman Axeon) var 54 sekunder bagud som nr. 54, mens det danske 2. divisionshold Riwal Readynez havde Mathias Norsgaard Jørgensen og Andreas Stokbro som de bedste på 70.- og 71.-pladsen 1.36 minut efter vinderen.