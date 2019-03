Dansk tempotalent viser vovemod og fightervilje, inden Milano-Sanremo-reserverne slår til

Mathias Norsgaard Jørgensen i langt udbrud på de belgiske landeveje, hvor den tyske mester Pascal Ackermann sejrer. De to sidste Tour de France-wildcard uddelt.

I skyggen af morgendagens klassiker Milano-Sanremo jagtede et udvalg af de skrappe afsluttere, som ikke har kunnet tiltvinge sig en plads i truppen til opgøret på de norditalienske landeveje, i dag hæder i det 199,5 km lange Bredene Koksijde Classic, der hører hjemme i kategorien lige under WorldTour-løbene.

I mildt forårsvejr, som ikke øgede sværhedsgraden i den belgiske kappestrid synderligt, mundede den ud i den forudsigelige massespurt, og pudsigt nok var det nøjagtigt de samme tre ryttere som sidste år, der tronede på podiet, da strabadserne var overstået.

Dog blev der lavet om på rækkefølgen, idet den colombianske 2018-sejrherre Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) og nr. 3, den tyske mester Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) byttede plads, mens nordmanden Kristoffer Halvorsen (Team Sky) atter besatte andenpladsen.

Forbilledlig støtte fra landsmand

Med forbilledlig støtte fra sin landsmand Rüdiger Selig lå Ackermann perfelt placeret i opløbet, og da han satte sin kraftfulde spurt ind, kunne han efter at have klemt Halvorsen en anelse ud mod barrieren, holde nordmanden en længde bag sig.

Hodeg, der måtte køre spurten på holdkammeraten Pieter Serrys cykel, efter at hans egen var blevet beskadiget i forbindelse med et større styrt 10 km fra mål, formåede aldrig for alvor at true Ackermann.

Det var tyskerens anden sejr i denne sæson, efter at han midt i februar i Clasica Almeria henviste landsmanden Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) og sloveneren Luca Mezgec (Mitchelton-Scott) til de næste pladser.

Ville gerne have kørt Milano-Sanremo

Ackermann, der sidste år nåede op på 9 gevinster, signalerede allerede i onsdags i Nokere Koerse, hvor han kun blev overtrumfet af hollænderen Cees Bol (Team Sunweb), at formen er i orden.

Jeg ville da meget gerne have været med i Milano-Sanremo, men vi er så mange sprintere på holdet, at der er hård kamp om pladserne Pascal Ackermann, cykelrytter

»Jeg ville da meget gerne have været med i Milano-Sanremo, men vi er så mange sprintere på holdet, at der er hård kamp om pladserne«, sagde Pascal Ackermann i det officielle tv-interview.

»Sam Bennett og Peter Sagan er stærkt kørende, og så er jeg altså ikke blevet udtaget, men min tid skal nok komme«.

»Nu glæder jeg mig over dette resultat, specielt efter skuffelsen i onsdags i Nokere Koerse, hvor hele holdet ligesom i dag havde arbejdet fantastisk for mig, uden at jeg kunne betale tilbage med en sejr«.

Dansk VM-bronzevinder i langt udbrud

Det danske Riwal Readynez-mandskab var særdeles synligt det meste af løbet takket være den 21-årige VM-bronzevinder i enkeltstart Mathias Norsgaard Jørgensen, der kæmpede sig med i dagens lange udbrud.

Den unge dansker prøvede lige til det sidste at holde liv i håbet om, at eventyret mod forventning kunne ende lykkeligt.

Med 20 km tilbage satsede han sammen med hollænderen Justin Timmerman (Roompot-Charles), og 5 km senere forsøgte Norsgaard sig alene, men da der manglede 8 km, måtte han lade sig opsluge af feltet for at slutte som nr. 101 med et minus på 1.09 minut.

Et par Riwal Readynez-ryttere var indblandet i styrtet i det opskruede tempo 10 km fra mål, og dermed var chancerne for en topplacering reelt forspildt. Bedste mand blev Nicolai Brøcher, der som nr. 31 var Riwal Readynez’ eneste i frontgruppen på 38 ryttere.

De sidste Tour de France-wildcard uddelt

Med 8 af de 18 mandskaber, der er i besiddelse af WorldTeam-licens, samt 15 fra 2. division var Bredene Koksijde Classic, som tidligere hed Handzame Classic, stærkt besat.

Og et af firmaholdene fra den næstbedste kategori, franske Direct Energie, fik kort inden starten en besked, der må have fået humøret til at stige ganske gevaldigt.